Zara: Ανάκληση προϊόντος ως «επικίνδυνου» για τους καταναλωτές

Tα ZARA με ανακοίνωσή τους γνωστοποιούν την ανάκληση από την ελληνική αγορά ακατάλληλου προϊόντος που πωλήθηκε μέσω των δικτύων καταστημάτων τους.

Ειδικότερα, η ανάκληση αφορά καρέκλα γραφείου που διατέθηκε μέσω του ZARA HOME και η απόφαση πάρθηκε λόγω ενδεχόμενου κινδύνου για τους καταναλωτές.

Ανακαλούνται οι καρέκλες γραφείου με στοιχεία 2628/073/305 και 2629/073/305, καθώς εντοπίστηκε κίνδυνος ανατροπής, θέτοντας σε προτεραιότητα την ασφάλεια των πελατών.

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει τα συγκεκριμένα προϊόντα καλούνται να:

Σταματήσουν άμεσα τη χρήση τους.

Επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών ή να επισκεφθούν ένα κατάστημα ZARA για επιστροφή και πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Δεν απαιτείται απόδειξη αγοράς. Για προϊόντα που παραδόθηκαν στο σπίτι, η εταιρεία θα επικοινωνήσει για να διεκπεραιώσει την επιστροφή χρημάτων.

Η εταιρεία ZARA επισημαίνει ότι η ασφάλεια των πελατών είναι υψηλότερη προτεραιότητα και ζητά τη συνεργασία τους για την άμεση ανάκληση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών της ZARA ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας.