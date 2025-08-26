Πώς είναι ένας παραδοσιακός γάμος στα Ανώγεια - Εκατοντάδες οι καλεσμένοι

Το γαμήλιο γλέντι σε ένα παραδοσιακό χωριό της Κρήτης δεν είναι απλώς μια γιορτή για δύο ανθρώπους, αλλά μια ζωντανή εκδήλωση ολόκληρου του πολιτισμού. Στα Ανώγεια, το μυστήριο της ένωσης ενός ζευγαριού γίνεται η αφορμή για ένα γνήσιο πανηγύρι. Ο παραδοσιακός γάμος στα Ανώγεια αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα αυθεντικής παράδοσης.

