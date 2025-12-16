Τι περιλαμβάνει η μήνυση ύψους 10 δισ. δολαρίων του Τραμπ εναντίον του BBC για συκοφαντική δυσφήμιση

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Τι περιλαμβάνει η μήνυση ύψους 10 δισ. δολαρίων του Τραμπ εναντίον του BBC για συκοφαντική δυσφήμιση

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του BBC, του δημόσιου δικτύου ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Βρετανίας, απαιτώντας αποζημίωση τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εξαιτίας της μετάδοσης μονταρισμένων αποσπασμάτων ομιλίας του την 6η Ιανουαρίου 2021, προτού οπαδοί του επιτεθούν στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, όπως αναφέρουν οι New York Times και το Associated Press.

Η αγωγή 33 σελίδων κατηγορεί το BBC ότι μετέδωσε «ψευδή, δυσφημιστική, παραπλανητική, υποτιμητική, προκλητική και κακόβουλη απεικόνιση του προέδρου Τραμπ», χαρακτηρίζοντάς την «αυθάδη προσπάθεια παρέμβασης και επηρεασμού» των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ του 2024. Η αγωγή κατηγορεί το BBC ότι «συνέθεσε δύο εντελώς ξεχωριστά μέρη της ομιλίας του προέδρου Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021 με σκοπό να παραποιήσει σκόπιμα το νόημα των λεγόμενων του».

Στην σελίδα του, το BBC αναφέρει ότι η αγωγή είναι ύψους πέντε δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αναλυτικά, το δημόσιο δίκτυο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Βρετανίας, αναφέρει: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε αγωγή ύψους 5 δισ. δολαρίων (3,7 δισ. λιρών) κατά του BBC για την παραποίηση της ομιλίας του στις 6 Ιανουαρίου 2021 σε ένα ντοκιμαντέρ του Panorama. Ο Τραμπ κατηγόρησε τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό για δυσφήμιση και παραβίαση του νόμου περί εμπορικών πρακτικών, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στη Φλόριντα».

Το BBC έχει ήδη ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, έχει αναγνωρίσει πως διαπράχθηκε σφάλμα κρίσης και έχει παραδεχθεί πως το μοντάζ δημιουργούσε την εσφαλμένη εντύπωση πως κάλεσε άμεσα να ασκηθεί βία. Ωστόσο, πρόσθεσε πως δεν θεωρεί ότι υπήρχε νομική βάση για να μηνυθεί.

Το BBC χρηματοδοτείται μέσω υποχρεωτικού τέλους στους τηλεθεατές, κάτι που νομικοί στη Βρετανία σημειώνουν πως θα έκανε οποιαδήποτε καταβολή αποζημίωσης στον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο πολύ βαριά από πολιτική σκοπιά, πέρα από την οικονομική.

Ο πρόεδρος της BBC, Σαμίρ Σαχ, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «ένα λάθος κρίσης», το οποίο προκάλεσε την παραίτηση του ανώτατου στελέχους της BBC και του διευθυντή ειδήσεων.

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε πριν από την εισβολή ορισμένων υποστηρικτών του Τραμπ στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το Κογκρέσο ετοιμαζόταν να επικυρώσει τη νίκη του εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020, τις οποίες ο Τραμπ ισχυρίστηκε ψευδώς ότι του είχαν κλέψει.

Το BBC είχε μεταδώσει το ντοκιμαντέρ διάρκειας μιας ώρας — με τίτλο «Trump: A Second Chance?» — λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών του 2024. Συνέθεσε τρία αποσπάσματα από δύο τμήματα της ομιλίας του 2021, που εκφωνήθηκαν με διαφορά σχεδόν μιας ώρας, σε ένα αποσπάσμα στο οποίο ο Τραμπ προέτρεπε τους υποστηρικτές του να πορευθούν μαζί του και να «πολεμήσουν με όλες τους τις δυνάμεις». Μεταξύ των αποσπασμάτων που κόπηκαν ήταν ένα τμήμα στο οποίο ο Τραμπ έλεγε ότι ήθελε οι υποστηρικτές του να διαδηλώσουν ειρηνικά.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ότι θα μηνύσει το BBC «γιατί έβαλε λόγια στο στόμα του».

«Στην πραγματικότητα έβαλαν στο στόμα μου φρικτά λόγια που έχουν να κάνουν με την 6η Ιανουαρίου, τα οποία δεν είπα, και είναι όμορφα λόγια, τα οποία είπα, σωστά;», είπε ο πρόεδρος από το Οβάλ Γραφείο. «Είναι όμορφα λόγια, που μιλάνε για πατριωτισμό και όλα τα καλά πράγματα που είπα. Δεν είπαν αυτά, αλλά έβαλαν φρικτά λόγια».

«Να μην υποχωρήσει το BBC μπροστά στην αγωγή του Τραμπ»

Ένας υπουργός της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε σήμερα πως πιστεύει ότι το BBC είχε δίκιο να μην υποχωρήσει έναντι του Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος κατέθεσε αγωγή κατά του ραδιοτηλεοπτικού δικτύου για δυσφήμηση σχετικά με επεξεργασμένα αποσπάσματα μιας ομιλίας του που συνδέθηκε με την επίθεση οπαδών του στις 6 Ιανουαρίου 2021 εναντίον του Καπιτωλίου.

«Ζήτησαν συγγνώμη για ένα ή δύο από τα λάθη που έγιναν στην εκπομπή Panorama, αλλά ήταν επίσης πολύ σαφείς ότι δεν υφίσταται ζήτημα να λογοδοτήσουν στο πλαίσιο των κατηγοριών του κ. Τραμπ για το ευρύτερο ζήτημα αναφορικά με λίβελο ή δυσφήμηση», δήλωσε στο Sky News ο υφυπουργός Υγείας Στίβεν Κίνοκ.

«Έτσι πιστεύω ότι είναι σωστό το BBC να μην υποχωρήσει σ' αυτό το ζήτημα», πρόσθεσε.

