«Χρυσό» αντίο: Εκδιώχθηκαν από το BBC για τη μονταρισμένη ομιλία Τραμπ, αλλά φεύγουν με 6 μισθούς

Ο Tim Davie, γενικός διευθυντής του BBC, κάθεται στο Royal Box του Centre Court για τον τελικό του απλού ανδρών μεταξύ του Ισπανού Carlos Alcaraz και του Σέρβου Novak Djokovic, την 14η ημέρα του τουρνουά τένις του Wimbledon στο Λονδίνο, την Κυριακή 16 Ιουλίου 2023

Με υψηλότατες αποζημιώσεις, ποπυ συνολικά ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ, περίπου 600.000 ευρώ, φεύγουν οι επικεφαλής του BBC, Τιμ Ντέιβι και Ντέμπορα Τέρνες, μετά τη διαμάχη με τον Αμερικανό Πρόεδρο, λόγω της μονταρισμένης ομιλίας του και την προειδοποίηση Τραμπ για αγωγή ύψους απο ένα έως 5 δισ. δολάρια.

Οι δύο λαμβάνουν ο καθένας έξι μήνες μισθό. Ο πρώην γενικός διευθυντής Τιμ Ντέιβι θα κερδίσει σχεδόν 370.000 ευρώ και η επικεφαλής ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες 246.000 ευρώ.

Η Ντέμπορα Τέρνες παρευρίσκεται στην 26η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Courage in Journalism της International Women's Media Foundation στη Νέα Υόρκη στις 21 Οκτωβρίου 2015. Το BBC News παρουσιάζει τη νέα μονάδα BBC Verify. Η Τέρνες, διευθύνουσα σύμβουλος του BBC News, δηλώνει ότι πρόκειται για μια προσπάθεια του ειδησεογραφικού οργανισμού να γίνει πιο διαφανής στην ενημέρωση που παρέχει Invision/Charles Sykes

Και οι δύο παραιτήθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα μετά από ένα επεισόδιο του Panorama το οποίο επεξεργάστηκε «παραπλανητικά» μια ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ.

Ήταν το τελευταίο σε μια σειρά σκανδάλων στο BBC κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας του Ντέιβι.

Η απόφαση αποζημίωσης και κυρίως το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Σύμφωνα με δήλωση του βουλευτή των Συντηρητικών, Σερ Άλεκ Σέλμπρουκ, στη The Sun: «Είναι απίστευτο. Για άλλη μια φορά, βλέπεις στον δημόσιο τομέα ότι όταν κάποιος πρέπει να παραιτηθεί λόγω, ουσιαστικά, μιας πλήρους καταστροφής, μπορεί και πάλι να φύγει με τεράστια χρηματικά ποσά ... »

«Αναρωτιέστε, πού είναι η ευθύνη; Ακόμα και όταν αναγκάστηκαν να παραιτηθούν επειδή τα πράγματα πήγαν τρομερά στραβά κατά τη διάρκεια της θητείας τους, είναι σχεδόν χωρίς κίνδυνο, επειδή γνωρίζουν ότι θα λάβουν μια τεράστια αποζημίωση ούτως ή άλλως».

Το BBC σύμφωνα με το δημοσίευμα δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει μεμονωμένα άτομα.