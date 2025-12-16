50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο - Επέτειος με τον «Μισάνθρωπο» του Μολιέρου

Το ιστορικό θέατρο γιορτάζει μισό αιώνα ζωής με παραστάσεις σε Λάρισα και Αθήνα

Newsbomb

50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο - Επέτειος με τον «Μισάνθρωπο» του Μολιέρου

Ο Γεράσιμος Γεννατάς

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει 50 χρόνια αδιάλειπτης καλλιτεχνικής παρουσίας και δημιουργικής προσφοράς, παρουσιάζοντας στην Κεντρική Σκηνή 2025-2026 τον «Μισάνθρωπο» του Μολιέρου σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη. Η πιο δημοφιλής, αλλά και η πιο πικρή κωμωδία του κορυφαίου Γάλλου ποιητή, αφιερωμένη στους απατεώνες κάθε εποχής, επιστρέφει πιο επίκαιρη από ποτέ, σε νέα ελληνική έμμετρη διασκευή 1.600 στίχων από την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη, πάνω στη μετάφραση του Γιάγκου Ανδρεάδη.

Πρεμιέρα στις 20 Δεκεμβρίου 2025 στην πόλη της Λάρισας στο Θέατρο «Κώστας Τσιάνος» και στο πλαίσιο ενός διευρυμένου καλλιτεχνικού προγραμματισμού ενισχυμένης εξωστρέφειας, η νέα παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου θα ταξιδέψει για να παρουσιαστεί και στην Αθήνα, από τις 5 Μαρτίου 2026 στο Θέατρο «Φιλίπ» και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Η προπώληση μόλις άνοιξε και για τις δύο πόλεις.

Ο Μισάνθρωπος

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ: 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 - Θέατρο «Κώστα Τσιάνος»

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 - Θέατρο «Φιλίπ»

Τα μάτια μου έχουν πληγωθεί

γιατί πόλη και αυλή

προσφέρουν θέαμα νοσηρό

που βλάπτει την ψυχή -

Μελαγχολία με τυραννεί,

αγωνία σκοτεινή,

ο άνθρωπος με τον άνθρωπο

όταν βλέπω το πώς ζει -

Παρίσι. 1666.

Έξι ήρωες επί σκηνής, όλοι θύτες και θύματα μιας μακράς, προσωπικής και κοινωνικής υποκρισίας με σκοπό το κέρδος των εντυπώσεων και μια καλή θέση στα μάτια των άλλων. Μια καλή θέση, γενικώς.

Από την άλλη, μόνος -και αντίπαλος με την κοινωνική πραγματικότητα- ο ειλικρινής Άλκηστος. Με την παροιμιώδη, την εμμονική του ροπή για αλήθεια. Αλήθεια με κάθε κόστος. Και με το απροσποίητο του χαρακτήρα του, να κατακεραυνώνει σε κάθε ευκαιρία ό,τι δεν είναι αυθεντικό. Να καταδιώκει με την αιχμηρή, τη γυμνή του ειλικρίνεια, ό,τι θυμίζει προσποίηση ή φτηνή κολακεία. Να τα βάζει με έναν κόσμο ολόκληρο.

misan8rwposgiounanli2010cr.jpg

Κι ο έρωτας; Ατελείωτος. Αδιαπραγμάτευτος. Απροσπέλαστος. Σκοτεινός. Κι αβάσταχτος. Ένας ερωτάς τυφλός, χωρίς ανταπόκριση. Ένας έρωτας πηγή δυστυχίας. Έρωτας για εκείνη που ‘απολύτως έχει’ όλα όσα ο ίδιος μισεί. Ελιγμούς, διπλωματία, ψέματα, χειριστική γοητεία, ουρά από θαυμαστές και πολλούς, πολλούς υποψήφιους εραστές.

Και στο τέλος η ερημιά της Γαλλικής επαρχίας. Εκεί όπου ο Άλκηστος θα αποσυρθεί, οικειοθελώς, για το υπόλοιπο της ζωής του. Στο κάστρο του. Μόνος. Νικητής και νικημένος μαζί. Βυθισμένος στην ψυχική αυτοεξορία. Μακριά από κάθε ανθρώπινο βλέμμα. Μακριά από κάθε ανθρώπινο ψέμα.

misan8rwposgiounanli1537.jpg

Ο Μισάνθρωπος. Ή αλλιώς, ‘ο μελαγχολικός ερωτευμένος’, όπως ο ίδιος ο Μολιέρος χαρακτήριζε το έργο του, αποτελεί το δημοφιλέστερο κείμενο του μεγάλου Γάλλου ποιητή. Ένα έργο καθρέφτης, μιας κοινωνίας που ζει υπνωτισμένη μέσα στην απάτη. Μιας κοινωνίας βυθισμένης στον ίδιο της τον εαυτό.

Στη σπουδαία αυτή κωμωδία η υποκρισία της γαλλικής αριστοκρατίας, δίνει τον πικρό τόνο, καθώς ο Μολιέρος στηλιτεύει για πρώτη φορά τόσο απροκάλυπτα και σε βάθος τα ελαττώματα και τα πάθη της ανθρώπινης φύσης. Κανένα άλλο έργο του Μολιέρου δεν μοιάζει με αυτό.

misan8rwposgiounanli1459.jpg

Ο καλός υπόκοσμος των αυλικών, των καλλιτεχνών, των διανοούμενων, των ψευτοποιητών, της πολιτικής, της εξουσίας και της εκκλησίας αποκαλύπτεται με τον πιο απολαυστικό αλλά και φαρμακερό τρόπο.

Με όπλο τον λόγο, τη γλώσσα, την ποίηση, ο Μολιέρος στον Μισάνθρωπο ανατρέπει ένα ολόκληρο κατεστημένο, καταδεικνύοντας τους απατεώνες της εποχής του. Τους απατεώνες κάθε εποχής.

Η Ιόλη Ανδρεάδη υπογράφει με την προσωπική της σκηνοθετική φόρμα ένα νέο ανέβασμα της κλασικής κωμωδίας που εμπνέεται από τη θεατρικότητα της κοινωνίας καθώς αυτή συνδιαλέγεται με το στοιχειωμένο σύμπαν της θεατρικής σκηνής. «Το θέατρο είχε πάντοτε εμμονή με τα πράγματα που επιστρέφουν, που εμφανίζονται ξανά εδώ απόψε», μας λέει ο Μάρβιν Κάρλσον.

misan8rwposgiounanli0035cro.jpg

«Κάθε τι στο θέατρο, τα σώματα, τα υλικά, η γλώσσα, ο χώρος, είναι στοιχειωμένο και αυτό το στοίχειωμα ήταν σε κάθε εποχή το πιο ουσιαστικό κομμάτι του νοήματος της θεατρικής πράξης, ήταν πάντοτε ο πιο βαθύς τρόπος συνομιλίας με τον θεατή».

Στη στοιχειωμένη θεατρική σκηνή τα φαντάσματα των εποχών που έχουν περάσει εμφανίζονται ξανά και επιτελούν τους ρόλους τους στο σήμερα. Οι ηθοποιοί στον Μισάνθρωπο συνδέονται με ένα συναισθηματικό νήμα με τους «προκατόχους» των ρόλων τους μέσα στους αιώνες.

Πάνω στα βάθρα τους, πλαισιωμένοι από τα εμβληματικά κάδρα τους, μπαίνουν σε διάλογο με τη στοιχειωμένη φύση του θεάτρου. Εκεί, όπου τα φαντάσματα των ηρώων που έχουν περάσει εμφανίζονται ξανά κουβαλώντας κάθε σημείο της διαδρομής του έργου ανά τους αιώνες, προσφέροντας τη μαγεία της μνήμης στην σκηνική ολοκλήρωση.

misan8rwposgiounanli0196.jpg

Άλκηστος ο Γεράσιμος Γεννατάς. Ελιάνθη η Στεφανία Καραγιάννη. Ορόντης ο Στάθης Κόκκορης. Φιλήντας ο Αστέρης Κρικώνης. Αρσινόη η Μαρσέλα Λένα. Σελιμένη η Νάντια Μαργαρίτη.

Ο ‘Μισάνθρωπος’ του Θεσσαλικού Θεάτρου είναι η πέμπτη συνεργασία της Ιόλης Ανδρεάδη με τον σπουδαίο Έλληνα ηθοποιό Γεράσιμο Γεννατά, μετά τις παραστάσεις ‘Πόλεμος και Ειρήνη’ το 2019 και ‘Όσα Παίρνει ο Άνεμος’ το 2025 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ‘Genica – ο πίδακας του αίματός μου’ το 2025 στο Θέατρο Σημείο και το πολυσυζητημένο ‘Κόκκαλο’ που τα τελευταία χρόνια ταξιδεύει με μεγάλη επιτυχία σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική, εισπράττοντας εξαιρετικές κριτικές.

misan8rwposgiounanli1860crop.jpg

Ταυτότητα Παράστασης

Μετάφραση: Γιάγκος Ανδρεάδης

Πρωτότυπη έμμετρη διασκευή: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

Σκηνογραφία: Δήμητρα Λιάκουρα

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική σύνθεση: Γιώργος Παλαμιώτης

Σχεδιασμός Φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σεμίνα Πανηγυροπούλου

Διεύθυνση παραγωγής: Ειρήνη Γκότση

Κατασκευή σκηνικού: Νίκος Ανδριανόπουλος, Παναγιώτης Καραχάλιος, Ανέστης Συμεωνίδης

Κατασκευή κοστουμιών: Νικολέτα Καΐση

Μακιγιάζ φωτογράφισης: Γεωργία Απαλοδήμα

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Βίντεο τρέηλερ: Μιχαήλ Μαυρομούστακος

Διανομή (αλφαβητικά)

Άλκηστος: Γεράσιμος Γεννατάς

Ελιάνθη: Στεφανία Καραγιάννη

Ορόντης: Στάθης Κόκκορης

Φιλήντας: Αστέρης Κρικώνης

Αρσινόη: Μαρσέλα Λένα

Σελιμένη: Νάντια Μαργαρίτη

Πρόγραμμα παραστάσεων κατά τη διάρκεια των εορτών στο Θέατρο Κώστας Τσιάνος [ΛΑΡΙΣΑ]

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 21:00 (Επίσημη Πρεμιέρα)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 18:00 (Πρεμιέρα)

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου στις 21:00

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου στις 21:00

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στις 18:00 & 21:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στις 19:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου στις 21:00

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου στις 21:00

Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 18:00 & 21:00

Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 19:00

Πρόγραμμα παραστάσεων από 5 Μαρτίου 2026 στο Θέατρο Φιλίπ [ΑΘΗΝΑ]

Πέμπτη στις 20:00

Παρασκευή στις 21:15

Σάββατο στις 21:15

Κυριακή στις 20:15

Διάρκεια: 100 λεπτά

Η μετάφραση του Μισάνθρωπου από τον Γιάγκο Ανδρεάδη κυκλοφορεί από την Κάπα Εκδοτική

Για τις παραστάσεις στη Λάρισα

Τηλεφωνικές Κρατήσεις εισιτηρίων – Πληροφορίες για το Θεσσαλικό Θέατρο: 2410-533417 (Τρίτη έως Παρασκευή 10:00- 14:00 & 18:00-21:00 Σάββατο και Κυριακή 12: 00 -14:00 & 18:00-21:00)

Τιμές εισιτηρίων: γενική είσοδος 15€, προπώληση 13€, λαϊκή απογευματινή 12€, μειωμένο 10€ (Αμεα, ανεργίας, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, Άνω των 65, μαθητικό, φοιτητικό) - Ισχύουν εισιτήρια του ΟΓΑ

Προπώληση στα γραφεία του Θεσσαλικού Θεάτρου στο 2ο όροφο του Μύλου του Παππά (Τετάρτη έως Παρασκευή 10:00 με 14:00), σε όλα τα καταστήματα PUBLIC (ώρες λειτουργίας καταστήματος) και στο ταμείο του Θεάτρου «Κώστας Τσιάνος»

Ώρες λειτουργίας ταμείου:

ΠΕΜΠΤΗ 18:00 – 19:30, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:00 – 21:30, ΣΑΒΒΑΤΟ 17:00 – 21:30, ΚΥΡΙΑΚΗ 18:00 – 19:30

Μετά τις γιορτές το πρόγραμμα παραστάσεων θα τροποποιηθεί.

Για τις παραστάσεις στην Αθήνα

Θέατρο Φιλίπ - Θάσου 11 & Δροσοπούλου, Κυψέλη

Πληροφορίες στο 2108656155

Ηλεκτρονική προπώληση για τις παραστάσεις στη Λάρισα: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/misanthropos-2/

Ηλεκτρονική προπώληση για τις παραστάσεις στην Αθήνα: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/misanthropos-1/

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:22ΕΛΛΑΔΑ

Στον Εισαγγελέα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο «Έλληνας Εσκομπάρ» για τους 4 τόνους κοκαΐνης

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιτέχνες πήγαν με μικρόφωνα και κλαρίνα στο μπλόκο της Χαλκηδόνας για συμπαράσταση στους αγρότες

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή εναντίον του BBC για συκοφαντική δυσφήμιση - Ζητά αποζημίωση ύψους 10 δισ. δολαρίων

11:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο - Επέτειος με τον «Μισάνθρωπο» του Μολιέρου

11:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για να καλύψει το κενό του Ελ Κααμπί

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Aρρραβωνιάστηκε ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ - Ποια είναι η Μπετίνα Άντερσον που «είπε το ναι» - «Παντρεύομαι τον έρωτα της ζωής μου»

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστηριώδης διαθήκη 500 εκατ. δολαρίων του μεγιστάνα Τόνι Χσιέχ - Η ύποπτη ρήτρα και ο άγνωστος κληρονόμος

11:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Καινοτομία χωρίς όρια: Η Huawei παρουσιάζει τη νέα γενιά συσκευών της

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η smart ετοιμάζει το διάδοχο του Fortwo

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Διέρρηξαν κυλικείο γυμνασίου για τέταρτη φορά μέσα σε λίγους μήνες - Πήραν από αλλαντικά έως και σφολιάτες

10:41ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κατρίνης: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πράξη αδικαιολόγητη – Ο νόμος ισχύει για όλους»

10:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον Άγιο Παντελεήμονα: «Ξηλώθηκε» κύκλωμα ναρκωτικών – 14 συλλήψεις

10:36ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Αυλαία στο Conference League με αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμηρή απάντηση Πλακιά σε Καρυστιανού για τα περί νέου κόμματος: Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ

10:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Δράση με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό κι άλλους 4 αγώνες - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 15χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει - Την πρόλαβαν οι γονείς της

10:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Ρεκόρ της Μπόρνμουθ στη ματσάρα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Δείτε τα 8 γκολ

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο ασφυκτικά κατοικημένη νησίδα του κόσμου: Γιατί προσελκύει τόσο κόσμο;

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Στα λευκά «ντύθηκε» το Central Park - Δείτε εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο

10:16ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: «Ετοιμαστείτε για σύγκρουση με τη Ρωσία»: Η Ευρώπη καλεί τους λαούς τους σε ετοιμότητα - Η «γκρίζα ζώνη» μεταξύ πολέμου και ειρήνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ήρωας στην Αυστραλία: Ο μυστηριώδης άνδρας με το μωβ πουκάμισο - Προσπάθησε να αφοπλίσει τον μακελάρη πριν πεθάνει αγκαλιά με τη σύζυγό του

10:41ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κατρίνης: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πράξη αδικαιολόγητη – Ο νόμος ισχύει για όλους»

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

10:16ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: «Ετοιμαστείτε για σύγκρουση με τη Ρωσία»: Η Ευρώπη καλεί τους λαούς τους σε ετοιμότητα - Η «γκρίζα ζώνη» μεταξύ πολέμου και ειρήνης

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Η πρώτη λεωφορειοπειρατεία στην Ελλάδα - Ένα φιάσκο με τραγικές συνέπειες

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βιντεο: Η «βολή της ζωής του» - Ο αστυνομικός που σκότωσε τον τρομοκράτη στα 40 μέτρα

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που το Άγαλμα της Ελευθερίας καταρρέει εξαιτίας ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

09:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο 16χρονος γιος βουλευτή μετά από καταδίωξη

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμηρή απάντηση Πλακιά σε Καρυστιανού για τα περί νέου κόμματος: Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνης - Ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά οι 5 συλληφθέντες

08:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Σε τρεις ομάδες αγροτών θα στραφεί ο κουμπαράς - «Δεν εμφανιζόμαστε σαν δεύτερος Αη Βασίλης»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν - Τι ισχύει για σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 55χρονη κακοποιούσε σεξουαλικά τον γιο της οικιακής της βοηθού από όταν ήταν 9 ετών

09:26ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορεί να ερχόμαστε στο σχολείο και να μας μαχαιρώνουν»: Κατάληψη στο 15ο και το 60ό Γυμνάσιο μετά το αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων μαθητριών

23:37LIFESTYLE

Έντονος καβγάς Μουτίδου - Μπέου on air: «Είστε ξεφτίλα»

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας - «Οι δηλώσεις Τσιάρα έδωσαν κάποια βάση, αλλά ξεκάθαρες δεν ήταν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ