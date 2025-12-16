50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο - Επέτειος με τον «Μισάνθρωπο» του Μολιέρου

Το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει 50 χρόνια αδιάλειπτης καλλιτεχνικής παρουσίας και δημιουργικής προσφοράς, παρουσιάζοντας στην Κεντρική Σκηνή 2025-2026 τον «Μισάνθρωπο» του Μολιέρου σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη. Η πιο δημοφιλής, αλλά και η πιο πικρή κωμωδία του κορυφαίου Γάλλου ποιητή, αφιερωμένη στους απατεώνες κάθε εποχής, επιστρέφει πιο επίκαιρη από ποτέ, σε νέα ελληνική έμμετρη διασκευή 1.600 στίχων από την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη, πάνω στη μετάφραση του Γιάγκου Ανδρεάδη.

Πρεμιέρα στις 20 Δεκεμβρίου 2025 στην πόλη της Λάρισας στο Θέατρο «Κώστας Τσιάνος» και στο πλαίσιο ενός διευρυμένου καλλιτεχνικού προγραμματισμού ενισχυμένης εξωστρέφειας, η νέα παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου θα ταξιδέψει για να παρουσιαστεί και στην Αθήνα, από τις 5 Μαρτίου 2026 στο Θέατρο «Φιλίπ» και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Η προπώληση μόλις άνοιξε και για τις δύο πόλεις.

Ο Μισάνθρωπος

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ: 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 - Θέατρο «Κώστα Τσιάνος»

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 - Θέατρο «Φιλίπ»

Τα μάτια μου έχουν πληγωθεί

γιατί πόλη και αυλή

προσφέρουν θέαμα νοσηρό

που βλάπτει την ψυχή -

Μελαγχολία με τυραννεί,

αγωνία σκοτεινή,

ο άνθρωπος με τον άνθρωπο

όταν βλέπω το πώς ζει -

Παρίσι. 1666.

Έξι ήρωες επί σκηνής, όλοι θύτες και θύματα μιας μακράς, προσωπικής και κοινωνικής υποκρισίας με σκοπό το κέρδος των εντυπώσεων και μια καλή θέση στα μάτια των άλλων. Μια καλή θέση, γενικώς.

Από την άλλη, μόνος -και αντίπαλος με την κοινωνική πραγματικότητα- ο ειλικρινής Άλκηστος. Με την παροιμιώδη, την εμμονική του ροπή για αλήθεια. Αλήθεια με κάθε κόστος. Και με το απροσποίητο του χαρακτήρα του, να κατακεραυνώνει σε κάθε ευκαιρία ό,τι δεν είναι αυθεντικό. Να καταδιώκει με την αιχμηρή, τη γυμνή του ειλικρίνεια, ό,τι θυμίζει προσποίηση ή φτηνή κολακεία. Να τα βάζει με έναν κόσμο ολόκληρο.

Κι ο έρωτας; Ατελείωτος. Αδιαπραγμάτευτος. Απροσπέλαστος. Σκοτεινός. Κι αβάσταχτος. Ένας ερωτάς τυφλός, χωρίς ανταπόκριση. Ένας έρωτας πηγή δυστυχίας. Έρωτας για εκείνη που ‘απολύτως έχει’ όλα όσα ο ίδιος μισεί. Ελιγμούς, διπλωματία, ψέματα, χειριστική γοητεία, ουρά από θαυμαστές και πολλούς, πολλούς υποψήφιους εραστές.

Και στο τέλος η ερημιά της Γαλλικής επαρχίας. Εκεί όπου ο Άλκηστος θα αποσυρθεί, οικειοθελώς, για το υπόλοιπο της ζωής του. Στο κάστρο του. Μόνος. Νικητής και νικημένος μαζί. Βυθισμένος στην ψυχική αυτοεξορία. Μακριά από κάθε ανθρώπινο βλέμμα. Μακριά από κάθε ανθρώπινο ψέμα.

Ο Μισάνθρωπος. Ή αλλιώς, ‘ο μελαγχολικός ερωτευμένος’, όπως ο ίδιος ο Μολιέρος χαρακτήριζε το έργο του, αποτελεί το δημοφιλέστερο κείμενο του μεγάλου Γάλλου ποιητή. Ένα έργο καθρέφτης, μιας κοινωνίας που ζει υπνωτισμένη μέσα στην απάτη. Μιας κοινωνίας βυθισμένης στον ίδιο της τον εαυτό.

Στη σπουδαία αυτή κωμωδία η υποκρισία της γαλλικής αριστοκρατίας, δίνει τον πικρό τόνο, καθώς ο Μολιέρος στηλιτεύει για πρώτη φορά τόσο απροκάλυπτα και σε βάθος τα ελαττώματα και τα πάθη της ανθρώπινης φύσης. Κανένα άλλο έργο του Μολιέρου δεν μοιάζει με αυτό.

Ο καλός υπόκοσμος των αυλικών, των καλλιτεχνών, των διανοούμενων, των ψευτοποιητών, της πολιτικής, της εξουσίας και της εκκλησίας αποκαλύπτεται με τον πιο απολαυστικό αλλά και φαρμακερό τρόπο.

Με όπλο τον λόγο, τη γλώσσα, την ποίηση, ο Μολιέρος στον Μισάνθρωπο ανατρέπει ένα ολόκληρο κατεστημένο, καταδεικνύοντας τους απατεώνες της εποχής του. Τους απατεώνες κάθε εποχής.

Η Ιόλη Ανδρεάδη υπογράφει με την προσωπική της σκηνοθετική φόρμα ένα νέο ανέβασμα της κλασικής κωμωδίας που εμπνέεται από τη θεατρικότητα της κοινωνίας καθώς αυτή συνδιαλέγεται με το στοιχειωμένο σύμπαν της θεατρικής σκηνής. «Το θέατρο είχε πάντοτε εμμονή με τα πράγματα που επιστρέφουν, που εμφανίζονται ξανά εδώ απόψε», μας λέει ο Μάρβιν Κάρλσον.

«Κάθε τι στο θέατρο, τα σώματα, τα υλικά, η γλώσσα, ο χώρος, είναι στοιχειωμένο και αυτό το στοίχειωμα ήταν σε κάθε εποχή το πιο ουσιαστικό κομμάτι του νοήματος της θεατρικής πράξης, ήταν πάντοτε ο πιο βαθύς τρόπος συνομιλίας με τον θεατή».

Στη στοιχειωμένη θεατρική σκηνή τα φαντάσματα των εποχών που έχουν περάσει εμφανίζονται ξανά και επιτελούν τους ρόλους τους στο σήμερα. Οι ηθοποιοί στον Μισάνθρωπο συνδέονται με ένα συναισθηματικό νήμα με τους «προκατόχους» των ρόλων τους μέσα στους αιώνες.

Πάνω στα βάθρα τους, πλαισιωμένοι από τα εμβληματικά κάδρα τους, μπαίνουν σε διάλογο με τη στοιχειωμένη φύση του θεάτρου. Εκεί, όπου τα φαντάσματα των ηρώων που έχουν περάσει εμφανίζονται ξανά κουβαλώντας κάθε σημείο της διαδρομής του έργου ανά τους αιώνες, προσφέροντας τη μαγεία της μνήμης στην σκηνική ολοκλήρωση.

Άλκηστος ο Γεράσιμος Γεννατάς. Ελιάνθη η Στεφανία Καραγιάννη. Ορόντης ο Στάθης Κόκκορης. Φιλήντας ο Αστέρης Κρικώνης. Αρσινόη η Μαρσέλα Λένα. Σελιμένη η Νάντια Μαργαρίτη.

Ο ‘Μισάνθρωπος’ του Θεσσαλικού Θεάτρου είναι η πέμπτη συνεργασία της Ιόλης Ανδρεάδη με τον σπουδαίο Έλληνα ηθοποιό Γεράσιμο Γεννατά, μετά τις παραστάσεις ‘Πόλεμος και Ειρήνη’ το 2019 και ‘Όσα Παίρνει ο Άνεμος’ το 2025 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ‘Genica – ο πίδακας του αίματός μου’ το 2025 στο Θέατρο Σημείο και το πολυσυζητημένο ‘Κόκκαλο’ που τα τελευταία χρόνια ταξιδεύει με μεγάλη επιτυχία σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική, εισπράττοντας εξαιρετικές κριτικές.

Ταυτότητα Παράστασης

Μετάφραση: Γιάγκος Ανδρεάδης

Πρωτότυπη έμμετρη διασκευή: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

Σκηνογραφία: Δήμητρα Λιάκουρα

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική σύνθεση: Γιώργος Παλαμιώτης

Σχεδιασμός Φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σεμίνα Πανηγυροπούλου

Διεύθυνση παραγωγής: Ειρήνη Γκότση

Κατασκευή σκηνικού: Νίκος Ανδριανόπουλος, Παναγιώτης Καραχάλιος, Ανέστης Συμεωνίδης

Κατασκευή κοστουμιών: Νικολέτα Καΐση

Μακιγιάζ φωτογράφισης: Γεωργία Απαλοδήμα

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Βίντεο τρέηλερ: Μιχαήλ Μαυρομούστακος

Διανομή (αλφαβητικά)

Άλκηστος: Γεράσιμος Γεννατάς

Ελιάνθη: Στεφανία Καραγιάννη

Ορόντης: Στάθης Κόκκορης

Φιλήντας: Αστέρης Κρικώνης

Αρσινόη: Μαρσέλα Λένα

Σελιμένη: Νάντια Μαργαρίτη

Πρόγραμμα παραστάσεων κατά τη διάρκεια των εορτών στο Θέατρο Κώστας Τσιάνος [ΛΑΡΙΣΑ]

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 21:00 (Επίσημη Πρεμιέρα)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 18:00 (Πρεμιέρα)

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου στις 21:00

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου στις 21:00

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στις 18:00 & 21:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στις 19:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου στις 21:00

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου στις 21:00

Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 18:00 & 21:00

Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 19:00

Πρόγραμμα παραστάσεων από 5 Μαρτίου 2026 στο Θέατρο Φιλίπ [ΑΘΗΝΑ]

Πέμπτη στις 20:00

Παρασκευή στις 21:15

Σάββατο στις 21:15

Κυριακή στις 20:15

Διάρκεια: 100 λεπτά

Η μετάφραση του Μισάνθρωπου από τον Γιάγκο Ανδρεάδη κυκλοφορεί από την Κάπα Εκδοτική

Για τις παραστάσεις στη Λάρισα

Τηλεφωνικές Κρατήσεις εισιτηρίων – Πληροφορίες για το Θεσσαλικό Θέατρο: 2410-533417 (Τρίτη έως Παρασκευή 10:00- 14:00 & 18:00-21:00 Σάββατο και Κυριακή 12: 00 -14:00 & 18:00-21:00)

Τιμές εισιτηρίων: γενική είσοδος 15€, προπώληση 13€, λαϊκή απογευματινή 12€, μειωμένο 10€ (Αμεα, ανεργίας, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, Άνω των 65, μαθητικό, φοιτητικό) - Ισχύουν εισιτήρια του ΟΓΑ

Προπώληση στα γραφεία του Θεσσαλικού Θεάτρου στο 2ο όροφο του Μύλου του Παππά (Τετάρτη έως Παρασκευή 10:00 με 14:00), σε όλα τα καταστήματα PUBLIC (ώρες λειτουργίας καταστήματος) και στο ταμείο του Θεάτρου «Κώστας Τσιάνος»

Ώρες λειτουργίας ταμείου:

ΠΕΜΠΤΗ 18:00 – 19:30, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:00 – 21:30, ΣΑΒΒΑΤΟ 17:00 – 21:30, ΚΥΡΙΑΚΗ 18:00 – 19:30

Μετά τις γιορτές το πρόγραμμα παραστάσεων θα τροποποιηθεί.

Για τις παραστάσεις στην Αθήνα

Θέατρο Φιλίπ - Θάσου 11 & Δροσοπούλου, Κυψέλη

Πληροφορίες στο 2108656155

Ηλεκτρονική προπώληση για τις παραστάσεις στη Λάρισα: https://www.more.com/gr-el/ tickets/theater/misanthropos- 2/

Ηλεκτρονική προπώληση για τις παραστάσεις στην Αθήνα: https://www.more.com/gr-el/tic kets/theater/misanthropos-1/