Γιορτάζει ο Άγιος Φανούριος: Οι πιστοί σπεύδουν στις εκκλησίες και... στο TikTok για τη φανουρόπιτα

Κάθε χρόνο, στις 27 Αυγούστου, οι χριστιανοί σε όλη την Ελλάδα ετοιμάζουν φανουρόπιτα για τον Άγιο Φανούριο. Φέτος η γιορτή πέφτει Τετάρτη (27/8) και οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει από την Τρίτη (26/8). Από την επαρχία μέχρι την Αθήνα, εκατοντάδες χρήστες έχουν πιάσει ζύμες και φτιάχνουν τις δικές τους φανουρόπιτες, μοιράζοντας τη διαδικασία στο TikTok με βίντεο, φωτογραφίες και συμβουλές για τα «μαγικά» υλικά που φέρνουν τύχη και ευλογία.

Η φανουρόπιτα δεν είναι απλώς ένα γλυκό, αλλά τελετουργία. Στις εκκλησίες, από την Πάτρα μέχρι την Αττική, οι πιστοί περιμένουν υπομονετικά να διαβαστούν οι πίτες τους, αναζητώντας την βοήθεια και την «φανέρωση» του Αγίου Φανουρίου. Η παράδοση συνεχίζεται αδιάκοπα από το 2002 στην Αργολίδα και το 2017 στον κατάμεστο ναό του Αγίου Φανουρίου στο Ίλιον.

Στο διαδίκτυο γίνεται τηλεμαχία για τη φανουρόπιτα για το αν πρέπει να έχει 7 ή 9 υλικά. Μερικοί βασίζονται στις ημέρες της δημιουργίας, άλλοι στα τάγματα των αγγέλων. Παρά την άνοδο των τιμών των υλικών, το τάμα παραμένει τάμα και πολλοί επιλέγουν ακόμα να παραγγείλουν την πίτα μέσω διανομής.

Οι περισσότερες πάντως φτιάχνονται στο σπίτι, όπου οι χρήστες ακολουθούν συνταγές που κυκλοφορούν στο ίντερνετ.

Η παράδοση συνεχίζει να ζωντανεύει και διαδικτυακά: οι χρήστες μοιράζονται τα βίντεο των φανουρόπιτών τους, γράφοντας στα σχόλια ότι τους βοήθησε να βρουν χαμένα αντικείμενα ή να λύσουν μικρά καθημερινά προβλήματα. Σαφώς, η φανουρόπιτα παραμένει μια γλυκιά συνήθεια που συνδέει την πίστη με τη σύγχρονη εποχή, από την εκκλησία μέχρι τα social media.

Όπως φαίνεται δεν είναι απλώς μια πίτα, είναι μια παράδοση που ζωντανεύει διαδικτυακά.

