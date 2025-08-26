«Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός στα Σεπόλια για εξαφάνιση 13χρονου αγοριού

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ελληνική Αστυνομία, αφού το μεσημέρι της Τρίτης (26/08, 13:00), εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στα Σεπόλια ο Ανάς

Μουχάμαντ, ηλικίας 13 ετών, πακιστανικής καταγωγής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ανάς Μουχάμαντ Καν έχει ύψος 1,55 μέτρα, είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε, φορούσε καφέ κοντομάνικο μπλουζάκι, καφέ παντελόνι και μαύρα παπούτσια.

Δείτε εδώ φωτογραφία του αγοριού.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24άωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.