Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Καθημερινή: Πληθωρισμός αρίστων

Απογευματινή: Όλος ο ΕΦΚΑ στο κινητό με 140 ψηφιακές υπηρεσίες

Ελεύθερος Τύπος: Νόμος και Τάξη σε πεζόδρομους και πλατείες

Tα Νέα: 206.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες

05:45ΕΛΛΑΔΑ

05:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Η ημερομηνία που ολοκληρώνονται οι πληρωμές

05:06ΚΟΣΜΟΣ

Μαζική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στο Κίεβο

04:28ΚΟΣΜΟΣ

NATO:Τον στόχο του 2% θα καλύψουν φέτος όλες οι χώρες μέλη

04:01ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: 7 χρόνια κάθειρξης στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε

03:41ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Ψήφισμα για τερματισμό της ειρηνευτικής δύναμης στον Λίβανο το 2026

03:04ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Ζητά μέρος της περιουσίας του καταδικασμένου εμπόρου ναρκωτικών «Μάγιο» από τις ΗΠΑ

02:43ΕΛΛΑΔΑ

Σίνδος: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το Αθήνα - Θεσσαλονίκη

02:17ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Καταδικάζει τις ισραηλινές επιθέσεις - Έξι νεκροί στρατιώτες

01:43ΚΟΣΜΟΣ

Ελ Σαλβαδόρ: «Εξαρθρώσαμε τις συμμορίες» δηλώνει ο πρόεδρος Μπουκέλε

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Επίθεση με πέτρες κατά του προέδρου Μιλέι - Τραυματίστηκε μια γυναίκα

00:52ΚΟΣΜΟΣ

Ελικόπτερα με Ισραηλινούς στρατιώτες πραγματοποίησαν επιχείρηση σε βάση κοντά στη Δαμασκό

00:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιστορικό κάζο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αποκλεισμός στο Carabao Cup από ομάδα 4ης κατηγορίας - Βίντεο

00:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Αυτές είναι οι 36 ομάδες της League Phase - Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού

00:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κορωπί: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

00:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Στη League Phase οι ομάδες των Ελλήνων

23:51TRAVEL

Σύμη: Το νησί της ηρεμίας, των γαλάζιων νερών και του Πανορμίτη

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο είδος καρχαρία που θεωρούνταν εξαφανισμένο ανακαλύφθηκε ξανά έπειτα από δεκαετίες

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Το Ισραήλ εξαπολύει σειρά πληγμάτων σε πρώην στρατώνες νοτιοδυτικά της Δαμασκού

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: «Σκοτώστε τον Τραμπ», έγραφε ο μακελάρης πριν εκτελέσει παιδιά που προσεύχονταν -«Έγκλημα μίσους κατά των Καθολικών»

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα, κλείδωσα το παιδί για να μην ανοίξει την πόρτα», λέει η αδελφή του 5χρονου που σώθηκε από αστυνομικό που σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της οικογένειας Όβιτζ: Από το τσίρκο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σάλος με την… κρυφή χρέωση των 2 ευρώ – Τουρίστες έπαθαν σοκ όταν είδαν τον λογαριασμό σε εστιατόριο

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Χειροπέδες σε 35χρονο «πιστολέρο» - Από τους πιο επικίνδυνους καταζητούμενους της Αλβανίας

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σκωτία: 14χρονη με τσεκούρι αμύνεται κατά επίδοξου βιαστή - Συνελήφθη η ίδια, οργή στα social

23:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιπέτεια για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League: Δεύτερος ο εκπληκτικός Καραλής με 6 μέτρα, κακή βραδιά για τον Τεντόγλου!

15:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Στις πόσες απουσίες «μένουν» φέτος οι μαθητές στην ίδια τάξη

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ρομά απειλεί αστυνομικό - «Έχουμε καλύτερα όπλα από τα δικά σας»

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα θερμή εισβολή 72 ωρών από τη Βόρεια Αφρική - Πότε ξεκινάει

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

05:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Ντίλαν Γουόλς: «Βόμβα» από τον ατζέντη του για το τροχαίο – «Υπέστη εγκεφαλικό ενώ οδηγούσε»

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Αυτός είναι ο μακελάρης της Μινεάπολις - Σκότωσε 2 παιδιά ενώ προσεύχονταν, τραυμάτισε 20

