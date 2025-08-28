Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Καθημερινή: Πληθωρισμός αρίστων
Απογευματινή: Όλος ο ΕΦΚΑ στο κινητό με 140 ψηφιακές υπηρεσίες
Ελεύθερος Τύπος: Νόμος και Τάξη σε πεζόδρομους και πλατείες
Tα Νέα: 206.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου
