Σε καραντίνα η Κοζάνη: Σήμερα η θανάτωση προβάτων λόγω ευλογιάς

Η περιοχή του νομού Κοζάνης έχει τεθεί σε καραντίνα μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς προβάτων. Οι αρμόδιες αρχές δρομολογούν τη θανάτωση και τον υγειονομικό ενταφιασμό των ζώων στην κτηνοτροφική μονάδα όπου επιβεβαιώθηκε το περιστατικό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη μονάδα στη Φτελιά του Δήμου Κοζάνης αναμένεται να θανατωθούν και να ενταφιαστούν υγειονομικά περισσότερα από 200 πρόβατα, διαδικασία που θα υλοποιηθεί από εξειδικευμένες εταιρείες προκειμένου να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος διασποράς.

Κλιμάκια των υπηρεσιών βρίσκονται ήδη από χθες στην περιοχή, προχωρώντας σε δειγματοληψίες και ελέγχους σε κτηνοτροφικές μονάδες, αλλά και σε ενημερώσεις προς τους παραγωγούς, ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα πιθανή εξάπλωση της νόσου. Η καραντίνα εφαρμόζεται σε ακτίνα 5 έως 20 χιλιομέτρων, με αυστηρή απαγόρευση μετακινήσεων ζώων.

Οι κτηνοτρόφοι καλούνται να αναφέρουν άμεσα τυχόν ύποπτα περιστατικά και να μην αποκρύπτουν στοιχεία, καθώς η άμεση επέμβαση αποτελεί το μοναδικό μέσο για τον περιορισμό της νόσου. Για τη διαδικασία θανάτωσης και ενταφιασμού εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κονδύλι 30.000 ευρώ, ενώ τονίζεται ότι απαιτούνται επιπλέον μέτρα στήριξης από την Πολιτεία.