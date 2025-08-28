Απεργία 28 Αυγούστου: Ποιοι συμμετέχουν - Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας

Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία έχει κηρυχθεί σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου από την ΑΔΕΔΥ με αποτέλεσμα να είναι σε εξέλιξη απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα στο κέντρο της Αθήνας από τις 10:00 το πρωί με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου που αφορά στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία

Στην απεργία συμμετέχει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ).

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ έχει ανακοινώσει τη συμμετοχή της στην απεργία και καλεί τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Τη συμμετοχή της στην κινητοποίηση είχε ανακοινώσει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, με τετράωρη στάση εργασίας από 09:30 έως 13:30. Ωστόσο την Τετάρτη, το Μονομελές Πρωτοδικείο έκρινε την κινητοποίηση παράνομη και αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί.

Την απόσυρση του νομοσχεδίου, γιατί δεν στοχεύει στους «επίορκους», αλλά στους αγωνιζόμενους εργαζόμενους απαιτεί ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής.

Ανάλογες ανακοινώσεις έχουν εκδώσει η ΕΙΝΑΠ, το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το Σωματείο Εργαζομένων στον Δήμο Ηλιούπολης, ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ, το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας, το Σωματείο Καθαριστριών/ών δημοσίων σχολείων ΠΕ και ΔΕ Αθηνών, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αν. Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ».

Κανονικά θα κινηθούν λεωφορεία και μετρό και τα δρομολόγια των πλοίων θα εκτελούνται κανονικά αφού στην απεργία δεν λαμβάνει μέρος η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.

Δείτε το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00πμ.



Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.



Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου.



Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση»

