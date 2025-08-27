Παράνομη η στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – Κανονικά οι πτήσεις στις 28 Αυγούστου

Οι ελεγκτές είχαν προγραμματίσει τετράωρη στάση εργασίας από τις 09:30 έως και τη 13:30 το μεσημέρι στις 28 Αυγούστου

Newsbomb

Παράνομη η στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – Κανονικά οι πτήσεις στις 28 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παράνομη έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την τετράωρη στάση εργασίας που είχε εξαγγείλει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) για την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.

Η κινητοποίηση είχε προγραμματιστεί για τις ώρες 09:30 – 13:30, ωστόσο μετά την απόφαση του δικαστηρίου, όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή στο πτητικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης, κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας θα εξυπηρετούνταν μόνο συγκεκριμένες πτήσεις που αφορούσαν:

  • Υπερίπτηση του FIR Αθηνών

  • Μεταφορά Αρχηγών Κρατών και Πρωθυπουργών

  • Επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας

  • Αεροσκάφη σε κατάσταση ανάγκης ή με ασυνήθεις καταστάσεις

  • Νοσοκομειακές πτήσεις

  • Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας

Με την απόφαση του Πρωτοδικείου, αποτρέπεται η αναστάτωση στις αερομεταφορές και διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων εν μέσω της αυξημένης καλοκαιρινής κίνησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας: «Στην Ελλάδα συζητάμε για αυξήσεις, ενώ στην Ευρώπη για περικοπές» - «Κάτι κάνουμε σωστά»

11:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Eurobasket 2025 και playoffs Champions League

11:13LIFESTYLE

FY και Αλεξία Κεφαλά: «Θέλαμε ο γάμος μας να αποπνέει ρομαντισμό»

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Σουβλάκι από... χρυσάφι: Ξεπέρασε το φράγμα των 7 ευρώ το τυλιχτό στην Κρήτη

11:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ διασώζουν παιδί από μπαλκόνι πολυκατοικίας στα Καμίνια - Βίντεο ντοκουμέντο

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Διάλυση της Βουλής επιθυμεί η πλειοψηφία των Γάλλων - Δημοσκόπηση

10:51ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ανατρεπτική… πρεμιέρα στο US Open κόντρα σε Μουλέ

10:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπασταύρου: Δεν μπαίνει πλαφόν στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος - 10 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται ο διεθνής διαγωνισμός για τη Chevron

10:43LIFESTYLE

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η άγνωστη ιστορία που αποκάλυψε ο γιος του, Λάμπρος

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αναχαίτισε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος στη Βαλτική - Απογείωση δύο Eurofighter

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Περιφέρεια Αττικής: Το Θωρηκτό Αβέρωφ αποκτά Ψηφιακό Μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας»

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας κάνει πρόταση γάμου και εξερράγη το ηφαίστειο μόλις η αγαπημένη του είπε «Ναι» - Απίστευτο βίντεο

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μαζί με τον γιο του σε νυχτερινή έξοδο στο νησί των ανέμων - Δείτε βίντεο

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στην κυκλοφορία η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας - Τι αλλάζει για πεζούς και οχήματα

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Παράξενο φαινόμενο: Πράσινα ερωτικά παιχνίδια εκσφενδονίζονται σε γήπεδα στις ΗΠΑ - Δείτε βίντεο

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Παράνομη η στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – Κανονικά οι πτήσεις στις 28 Αυγούστου

10:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Κωνσταντίνου για «οικία Κοκοβίκου»: Ετοιμαζόταν να γκρεμιστεί σαν μια παλιά ανάμνηση

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο στο TikTok δείχνει πώς είναι να ζεις με ΔΕΠΥ: «Δεν μπορείς απλώς να συγκεντρωθείς»

09:59BOMBER

Τσίπρα λένε και κλαίνε στην Κουμουνδούρου

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Πολιορκείται το μοναστήρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:57ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Πολιορκείται το μοναστήρι

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Όλα έγιναν λάθος στο Νοσοκομείο Σαντορίνης» - Τι καταγγέλλει η σύζυγος του 42χρονου ποδοσφαιριστή για τον θάνατό του

11:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ διασώζουν παιδί από μπαλκόνι πολυκατοικίας στα Καμίνια - Βίντεο ντοκουμέντο

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει ο αφρικανικός αντικυκλώνας τον Σεπτέμβριο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στην κυκλοφορία η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας - Τι αλλάζει για πεζούς και οχήματα

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυσαν το ChatGPT για την αυτοκτονία του γιου τους - Η πρώτη αγωγή

03:41ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η σύζυγος του Μπρους Γουίλις: «Η άνοια τον σβήνει σιγά-σιγά»

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου αναγνώρισε την γενοκτονία Ελλήνων και Αρμενίων

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μαζί με τον γιο του σε νυχτερινή έξοδο στο νησί των ανέμων - Δείτε βίντεο

10:43LIFESTYLE

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η άγνωστη ιστορία που αποκάλυψε ο γιος του, Λάμπρος

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκάλα τραγουδίστρια ερμηνεύει το «Όλα σε θυμίζουν» σε άπταιστα ελληνικά και συγκινεί

08:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τα σενάρια για τους δικαιούχους - Τι μελετάται ως μέτρο στη ΔΕΘ

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει

10:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Κωνσταντίνου για «οικία Κοκοβίκου»: Ετοιμαζόταν να γκρεμιστεί σαν μια παλιά ανάμνηση

07:49LIFESTYLE

Ευγενία Σαμαρά: «Δεν έχω ξαναμπεί σε πιο κρύο νερό στη ζωή μου»

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόταση της Μόσχας για να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία - Απειλεί με κυρώσεις τη Ρωσία ο Τραμπ

09:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Mεταναστευτικό νομοσχέδιο: Αλλάζει πλήρως το πλαίσιο - Απαγόρευση εισόδου και ποινικοποίηση παράνομης παραμονής - Πότε θα εφαρμόζεται κράτηση

06:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τζάμπολ με Σερβία και Γερμανία – Πότε παίζει η Εθνική και το τηλεοπτικό πρόγραμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ