Παράνομη η στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – Κανονικά οι πτήσεις στις 28 Αυγούστου

Παράνομη έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την τετράωρη στάση εργασίας που είχε εξαγγείλει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) για την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.

Η κινητοποίηση είχε προγραμματιστεί για τις ώρες 09:30 – 13:30, ωστόσο μετά την απόφαση του δικαστηρίου, όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή στο πτητικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης, κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας θα εξυπηρετούνταν μόνο συγκεκριμένες πτήσεις που αφορούσαν:

Υπερίπτηση του FIR Αθηνών

Μεταφορά Αρχηγών Κρατών και Πρωθυπουργών

Επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας

Αεροσκάφη σε κατάσταση ανάγκης ή με ασυνήθεις καταστάσεις

Νοσοκομειακές πτήσεις

Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας

Με την απόφαση του Πρωτοδικείου, αποτρέπεται η αναστάτωση στις αερομεταφορές και διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων εν μέσω της αυξημένης καλοκαιρινής κίνησης.

