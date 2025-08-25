Aegean: Αλλαγή ή ακύρωση εισιτηρίων λόγω της 4ωρης στάσης εργασίας την Πέμπτη

Τι αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της

Newsbomb

Aegean: Αλλαγή ή ακύρωση εισιτηρίων λόγω της 4ωρης στάσης εργασίας την Πέμπτη
ΕΛΛΑΔΑ
2'
Διευκρινίσεις για το τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν αγοράσει εισιτήρια για την προσεχή Πέμπτη (28.08.2025) όπου αποφασίστηκε η 4ωρη στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, έκανε η αεροπορική εταιρεία Aegean.

Στην ανακοίνωση της Aegean για την απεργία που θα κάνει η ΑΔΕΔΥ και στην οποία πιθανόν θα συμμετέχουν και με στάση εργασίας οι ελεγκτές, αναφέρεται πως όσοι προγραμμάτισαν το ταξίδι τους εκείνη την ημέρα, είτε θα μπορούν να αλλάξουν την ημερομηνία των εισιτηρίων τους είτε να τα ακυρώσουν.

Όσον αφορά την αλλαγή ημερομηνίας, αναφέρεται πως οι πελάτες θα μπορούν να αλλάξουν τα εισιτήρια για ταξίδι που θα μπορεί να γίνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, χωρίς να υπάρχει κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου.

Στην περίπτωση της ακύρωσης, οι πελάτες θα λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση.

Η ανακοίνωση της Aegean

Παροχή ευελιξίας από την AEGEAN για όσους έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, έως ότου οριστικοποιηθεί η πραγματοποίηση της 4ωρης στάσης εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν τους επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 ότι, λόγω της 4ώρης στάσης εργασίας (09:30-13:30) των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που συμμετέχουν στην επικείμενη 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ και έως ότου οριστικοποιηθεί η πραγματοποίησή της από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, παρέχεται από σήμερα η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν, είτε να προβούν σε αλλαγές των εισιτηρίων τους για ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, είτε να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση.

Σύμφωνα με σχετική NOTAM από την ΥΠΑ η συμμετοχή των ελεγκτών στην απεργία μπορεί να ανασταλεί κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Έως τότε και σε αναμονή έκδοσης της σχετικής απόφασης δεν θα προβούμε σε καμία τροποποίηση του προγράμματος δρομολογίων.

Οι επιβάτες μπορούν να προβούν σε αλλαγές των εισιτηρίων τους είτε μέσω της υπηρεσίας «η Κράτησή μου» στο site της AEGEAN www.aegeanair.com και της Olympic Air www.olympicair.com, είτε μέσω του AEGEAN App ή επικοινωνώντας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Για την AEGEAN: 801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)

Για την Olympic Air: 801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)

