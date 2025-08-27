Απεργία 28 Αυγούστου: Ποιοι θα συμμετάσχουν - Τι θα ισχύσει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Απεργία έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ αύριο Πέμπτη, 28 Αυγούστου, αντιδρώντας στην εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Η ΑΔΕΔΥ έχει κάνει μάλιστα κάλεσμα στο Σύνταγμα για τις 10:00 το πρωί της Πέμπτης.

Ποιοι θα συμμετάσχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ

Στην απεργία συμμετέχει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και καλεί στην προσυγκέντρωση στις 9.30 π.μ. στην παλιά Βουλή.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ έχει ανακοινώσει τη συμμετοχή της στην απεργία και καλεί τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα στις 10:00 το πρωί.

Τη συμμετοχή της στην κινητοποίηση είχε ανακοινώσει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, με τετράωρη στάση εργασίας από 09:30 έως 13:30. Ωστόσο την Τετάρτη, το Μονομελές Πρωτοδικείο έκρινε την κινητοποίηση παράνομη και αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί.

Την απόσυρση του νομοσχεδίου, γιατί δεν στοχεύει στους «επίορκους», αλλά στους αγωνιζόμενους εργαζόμενους απαιτεί ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής.

Ανάλογες ανακοινώσεις έχουν εκδώσει η ΕΙΝΑΠ, το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το Σωματείο Εργαζομένων στον Δήμο Ηλιούπολης, ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ, το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας, το Σωματείο Καθαριστριών/ών δημοσίων σχολείων ΠΕ και ΔΕ Αθηνών, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αν. Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ».

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί κάποια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ή των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.