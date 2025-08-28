Φωτιά στην Κομοτηνή - Μήνυμα του 112
Συναγερμός στις Αρχές για τη φωτιά στην Κομοτηνή
Στην Κομοτηνή εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Κομοτηνή, κοντά σε οικιστικό κομμάτι.
Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη.
Μάλιστα ήχησε στους κατοίκους μήνυμα του 112 ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα για εκκένωση.
