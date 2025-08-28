Φωτιά στην Κομοτηνή - Μήνυμα του 112

Συναγερμός στις Αρχές για τη φωτιά στην Κομοτηνή

Δημήτρης Δρίζος

Φωτιά στην Κομοτηνή - Μήνυμα του 112
Στην Κομοτηνή εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Κομοτηνή, κοντά σε οικιστικό κομμάτι.

Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη.

Μάλιστα ήχησε στους κατοίκους μήνυμα του 112 ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα για εκκένωση.

