Φωτιά στην Κομοτηνή - Μήνυμα του 112

Στην Κομοτηνή εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Κομοτηνή, κοντά σε οικιστικό κομμάτι.

Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη.

Μάλιστα ήχησε στους κατοίκους μήνυμα του 112 ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα για εκκένωση.