Κι όμως είναι σιντριβάνι κι όχι... συντριβάνι

Πολλοί ταυτίζουν την προέλευση της λέξης «σιντριβάνι» με το σύνθετο ρήμα συντρίβω (συν+τρίβω) και συνεπώς τη γράφουν με -υ (δηλαδή: συντριβάνι). Ωστόσο το εν λόγω ρήμα δεν έχει την παραμικρή σχέση με το σιντριβάνι.

Πρόκειται για δάνειο από την τουρκική λέξη «sadirvan». Η λέξη σιντριβάνι πρέπει να γραφτεί με τον απλούστερο τρόπο. Η ορθή γραφή λοιπόν είναι σιντριβάνι.

Θα μπορούσαμε ενδεχομένως αντί αυτής να χρησιμοποιήσουμε την αμιγώς ελληνική λέξη «πίδακας» αν και πιθανόν είναι να μη γίνουμε απολύτως κατανοητοί...

Για την ορθή γραφή της λέξης «σιντριβάνι» μπορείτε να δείτε και την τοποθέτηση του γλωσσολόγου Γεωργίου Μπαμπινιώτη στο κάτωθι βίντεο (13:13)

