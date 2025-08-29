Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

Μπορεί να είναι ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο, αλλά δεν παύει να είναι ο πρωτότοκος

Μάνος Χατζηγιάννης

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

H οικογένεια Αντετοκούνμπο

Instagram
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ μπήκε χθες με το δεξί στο Eurobasket 2025, παρά το γεγονός ότι έκανε τα εύκολα... δύσκολα και επικράτησε της Ιταλίας 75-66, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σταματάει στους 31 πόντους και τα 7 ριμπάουντ.

Τρεις από τα αδέλφια Αντετοκούνμπο έβαλαν το λιθαράκι τους στην επιτυχία.

Πόσοι όμως είναι στα αλήθεια οι AntetokounBros; Άπαντες θαυμάζουν τον Γιάννη. Οι περισσότεροι διασκεδάζουν με τον Θανάση. Πολλοί γνωρίζουν τον Κώστα και ίσως λιγότεροι τον Άλεξ. Μα στα αλήθεια πόσοι γνωρίζουν τον Φράνσις Αντετοκούνμπο;

Μπορεί να είναι ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο, αλλά δεν παύει να είναι ο πρωτότοκος!

Ο Φράνσις είναι ο μεγαλύτερος από τους πέντε αδελφούς Αντετοκούνμπο και γεννήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1988 στο Λάγος της Νιγηρίας. Σε αντίθεση με τα αδέλφια του, που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αθήνα μετά τη μετανάστευση των γονιών τους, ο Φράνσις έμεινε στο Λάγος με τους παππούδες του, αν και τώρα ζει στην Ελλάδα.

Κι όμως υπήρξε και εκείνος αθλητής. Η μόνη διαφορά; Το μπάσκετ δεν ήταν το επαγγελματικό άθλημα της επιλογής του, αλλά ακολούθησε αθλητική καριέρα ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, όπως ο πατέρας του, Τσαρλς. Πριν από την απόσυρσή του από τα γήπεδα, ο Φράνσις έπαιξε σε διάφορα πρωταθλήματα της Νιγηρίας και της Ελλάδας. Ο Φράνσις έπαιξε σε διάφορες ομάδες, όπως για παράδειγμα το 2018 στη Σπάρτη.

Εκτός από τις αθλητικές του ικανότητες, ο Φράνσις διαθέτει επίσης μουσικό ταλέντο. Στην πραγματικότητα, χρησιμοποιεί το μεσαίο του όνομα, Οφίλι, και προ ετών πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του single, «Shekosi,» και το μουσικό βίντεο το 2020.

https://www.instagram.com/p/CfeGeszoLeG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το προφίλ του Φράνσις Αντετοκούνμπο:

Πλήρες όνομα - Φράνσις Ολόου Οφίλι Αντετοκούνμπο

Επάγγελμα - Μουσικός, παίκτης μπάσκετ και ποδοσφαιριστής

Ημερομηνία γέννησης - 20 Οκτωβρίου 1988

Ηλικία - 37 ετών τον Αύγουστο του 2025

Εθνικότητα - Νιγηριανή και ελληνική

https://www.instagram.com/p/DL5MROkshVN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:20LIFESTYLE

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης - Χρησιμοποιούσαν το όνομα της

09:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Κόντρα στη Σουηδία η Γερμανία, απέναντι στην Πορτογαλία η Σερβία – Το πρόγραμμα

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης σε Φιντάν: «Δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν»

09:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Τα μέτρα στη ΔΕΘ θα έχουν φοροελαφρύνσεις» - Τι είπε για Φιντάν, Τέμπη και Τσίπρα

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 31χρονη καταγγέλλει ότι ο σύντροφός της την απείλησε με μαχαίρι και τη χτύπησε μπροστά στα παιδιά τους

09:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

US Open: Έχασε μεγάλη ευκαιρία και αποκλείστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Στεγαστική κρίση: Η «τρίτη οδός» που δείχνει η Ελβετία - Ούτε αγορά, ούτε ενοικίαση

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Τι έκανε τον 16χρονο να φρενάρει απότομα - Τα 3 σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές - Σήμερα οι κηδείες των δύο παιδιών

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: 70χρονος έριξε κουτουλιά στον δήμαρχο και μετά υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο

08:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ευρωπαίοι» Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:25LIFESTYLE

Στάθης Μαντζώρος: Οι δύσκολες ώρες του Παντελή από τον «Σασμό» στο νοσοκομείο

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Λυπάμαι όσους έχουν γάμο το Σαββατοκύριακο» - Η πρόγνωση Γιαννόπουλου

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Καμία ένδειξη φωτιάς στην καμπίνα της εξωτερικής αμαξοστοιχίας - Τι δείχνει το πόρισμα της ΔΑΕΕ

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Αθλητής ράγκμπι που έμεινε τετραπληγικός «κατέκτησε» κορυφή αχαρτογράφητου βουνού

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σπίτι μου ΙΙΙ: Έρχεται νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους - Πότε θα ανακοινωθεί

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Επιχείρηση διάσωσης 120 μεταναστών

07:21ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Βόλτα για ψώνια είχε βγει η οικογένεια - Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 11χρονη

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα κίνητρα για έξτρα κουμπαρά για σύνταξη και περίθαλψη

06:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βενετία: Ξεκίνησε το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου – Φλας, λαμπερές παρουσίες και πλήθος κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:44ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Τι έκανε τον 16χρονο να φρενάρει απότομα - Τα 3 σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές - Σήμερα οι κηδείες των δύο παιδιών

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Λυπάμαι όσους έχουν γάμο το Σαββατοκύριακο» - Η πρόγνωση Γιαννόπουλου

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Στεγαστική κρίση: Η «τρίτη οδός» που δείχνει η Ελβετία - Ούτε αγορά, ούτε ενοικίαση

09:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Τα μέτρα στη ΔΕΘ θα έχουν φοροελαφρύνσεις» - Τι είπε για Φιντάν, Τέμπη και Τσίπρα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Αυγούστου: Η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Θέρμη: Εκσφενδονίστηκε 100 μέτρα πιο μακριά το ένα αυτοκίνητο - Στο νοσοκομείο δύο άτομα

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Αλήθειες και μύθοι για τα αυγά - Τι σημαίνει η ανίχνευση «αιώνιων χημικών» σε δείγματα από Ηλεία, Μαγνησία, Βοιωτία και Σέρρες: Ο καθηγητής Θωμαΐδης απαντά ποιοι κινδυνεύουν

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο των δύο 16χρονων στο τροχαίο - «Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Πρόκληση και απειλές Φιντάν: Φθηνή πολιτική ο αντιτουρκικός φόβος, ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις και η Ελλάδα μπορεί να πληρώσει γεωστρατηγικό κόστος - Τι λέει για Δένδια

06:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εκτόξευση για το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά τη βραδιά όνειρο - Τι κυνηγούν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

07:21ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Βόλτα για ψώνια είχε βγει η οικογένεια - Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 11χρονη

08:25LIFESTYLE

Στάθης Μαντζώρος: Οι δύσκολες ώρες του Παντελή από τον «Σασμό» στο νοσοκομείο

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός με δίγαμο άντρα: Η δεύτερη σύζυγος γέννησε στο νοσοκομείο που δούλευε η πρώτη!

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης σε Φιντάν: «Δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν»

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μήνυμα Μητσοτάκη από Θεσσαλονίκη: «Δεν θα γίνουμε Γαλλία» - Επίθεση σε Ανδρουλάκη για 13ο και 14ο μισθό

23:14WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ