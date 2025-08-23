Το δώρο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους συμπαίκτες του στην Εθνική

Έχει γίνει συνήθεια όποτε είναι στην αποστολή της Εθνικής ομάδας. Φέτος δε γινόταν να αποτελέσει εξαίρεση. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λίγες μέρες πριν αναχωρήσει η αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος για την Κύπρο όπου θα δώσει τους αγώνες του ομίλου στο Ευρωμπάσκετ 2025, εμφανίστηκε στην προπόνηση με δώρα.

Ο «Greek Freak» μπήκε στο Telekom Center Athens με πολλά κουτιά να τον συντροφεύουν. Ένα για κάθε συμπαίκτη του. Δωρίζοντας στους διεθνείς από ένα ζευγάρι παπούτσια.

Συγκεκριμένα ο Αντετοκούνμπο χάρισε από ένα ζευγάρι «Giannis Freak 7 “Night Shift”» στους συμπαίκτες του. Κάτι που έχει ξανακάνει. Με το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή χαμόγελα και τις ευχαριστίες των διεθνών προς τον συμπαίκτη τους.