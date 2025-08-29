Ο πρώτος νεκρός της ελληνικής αεροπορίας: Η τραγική πτήση του Αλέξανδρου Καραμανλάκη (vid)

Ο Αλέξανδρος Καραμανλάκης υπήρξε ο πρώτος Έλληνας αεροπόρος που θυσιάστηκε στους αιθέρες το 1912. Η σύντομη αλλά γεμάτη τόλμη πορεία του συνδέθηκε με την απαρχή της ελληνικής αεροπορίας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Η ιστορία έχει δείξει πως κάθε βήμα προς την πρόοδο συνοδεύεται από θυσίες. Οι πρωτοπόροι, με τη γενναιότητά τους, άνοιξαν δρόμους που αργότερα έγιναν ασφαλέστεροι. Όπως η τραγωδία του «Ηράκλειο» άλλαξε τους κανόνες στη ναυσιπλοΐα, έτσι και οι πρώτοι αεροπόροι έθεσαν τα θεμέλια για μια νέα εποχή.

Γεννημένος το 1888 στην Κωνσταντινούπολη, ο Αλέξανδρος Καραμανλάκης μεγάλωσε σε εύπορη οικογένεια και σπούδασε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Αρχικά ακολούθησε τη δημοσιογραφία, εκδίδοντας την εφημερίδα «Ανεξάρτητος Αθηνών». Όμως η «γοητεία» της αεροπορίας τον κέρδισε και τον οδήγησε στη Γαλλία, όπου εκπαιδεύτηκε στη σχολή του Λουί Μπλεριό, αποκτώντας δίπλωμα αεροπόρου.

