Αποκλειστικό: Μπασκέτα υποχώρησε και τραυμάτισε 16χρονο στου Ζωγράφου

Στου Ζωγράφου, μέσα στο προαύλιο δημοτικού σχολείου, μπασκέτα που ήταν τοποθετημένη στο χώρο υποχώρησε ξαφνικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 16χρονος στα κάτω άκρα.

Παρά τον τραυματισμό του, ο νεαρός έτρεξε σε κοντινό φαρμακείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Για το συμβάν ενημερώθηκαν και οι Αρχές.

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη για συνεχή έλεγχο και σωστή συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στα σχολεία.