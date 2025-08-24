Αποκλειστικό Newsbomb: Άγρια συμπλοκή στο Ζεφύρι – Σοβαρός τραυματισμός, καμένο όχημα και 1 σύλληψη

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο Ζεφύρι, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό ενός άνδρα, την πυρπόληση αυτοκινήτου και μία σύλληψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, γύρω στις 17:30, δύο ανδρόγυνα Ρομά κινούνταν με όχημα στην περιοχή, όταν άλλο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, τους έκοψε τον δρόμο.

Ακολούθησε συμπλοκή, με τους δύο άνδρες του πρώτου αυτοκινήτου να δέχονται επίθεση. Ο ένας εξ αυτών ξυλοκοπήθηκε άγρια, δεχόμενος πολλαπλά χτυπήματα με κλωτσιές και μπουνιές στο κεφάλι.

Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή και μεταφέρθηκε με Ι.Χ. σε εφημερεύον νοσοκομείο. Παράλληλα, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η παρέα του θύματος τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο και προχώρησε σε μία σύλληψη, ενώ εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το επεισόδιο αποδίδεται σε βεντέτα που συνδέεται με θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.

Διαβάστε επίσης