Φωτιά τώρα στη Θεσπρωτία - Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Παρασκευής 29 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Θεσπρωτία στη περιοχή Χόικα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

