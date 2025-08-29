Φωτιά τώρα στη Θεσπρωτία - Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Παρασκευής 29 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Θεσπρωτία στη περιοχή Χόικα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
