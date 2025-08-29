Φωτιά τώρα στον Γερολιμένα Μάνης - Επιχειρούν δύο αεροσκάφη
Η φωτιά δεν απειλή κατοικημένη περιοχή
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Παρασκευής 29 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Γερολιμένα Μάνης.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 12 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 2 αεροσκάφη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:38 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κλείνει την 1η Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού
13:22 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ