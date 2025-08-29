Φωτιά τώρα στον Γερολιμένα Μάνης - Επιχειρούν δύο αεροσκάφη

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Παρασκευής 29 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Γερολιμένα Μάνης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 12 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 2 αεροσκάφη.

