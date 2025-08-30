Σίφνος: Θρήνος για τον ξαφνικό χαμό 14χρονου αθλητή

Η Σίφνος βυθίστηκε στο πένθος μετά την τραγική είδηση του θανάτου του 14χρονου Λευτέρη Λουκατάρη. Ο ξαφνικός χαμός του νεαρού μαθητή προκάλεσε σοκ και ανείπωτη θλίψη, με την τοπική κοινωνία να μην μπορεί να πιστέψει ότι ένα παιδί γεμάτο ζωή έφυγε τόσο νωρίς.

Η απώλεια που συγκλόνισε το νησί

Όπως αναφέρει το cycladeslive.gr o Λευτέρης, ήταν γνωστός για τον καλό του χαρακτήρα, το χαμόγελο και την αγάπη του για τον αθλητισμό. Η απώλειά του άφησε ένα τεράστιο κενό στην οικογένειά του αλλά και σε όσους τον γνώριζαν. Το σχολείο του, οι δάσκαλοι και οι συμμαθητές του εκφράζουν με συγκίνηση τον πόνο τους, ενώ οι γονείς του βρίσκονται αντιμέτωποι με την πιο σκληρή δοκιμασία.

Ανείπωτη θλίψη στην τοπική κοινωνία

Το τραγικό περιστατικό έγινε γνωστό μέσα σε λίγες ώρες και τα κοινωνικά δίκτυα πλημμύρισαν από μηνύματα αποχαιρετισμού και στήριξης προς την οικογένεια. Η Σίφνος, που παραδοσιακά διατηρεί ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των κατοίκων της, ζει ένα συλλογικό πένθος. Ο πόνος ξεπερνά την οικογένεια και αγγίζει ολόκληρο το νησί, που αποχαιρετά ένα παιδί δικό του.

Ο σύλλογος του Πανσιφναϊκού αποχαιρέτησε τον Λευτέρη με μια συγκινητική ανακοίνωση: “Δυστυχώς δεν πέρασε ούτε ένας χρόνος και η μοίρα «έπαιξε» ξανά το άσχημο παιχνίδι της Ένα ακόμα νέο παιδί «έφυγε» ξαφνικά από κοντά μας,βυθίζοντας όλη την Σίφνο στο πένθος! Ο Λευτέρης μας με τα τόσα αστεία του και την τόσο δυναμική παρουσία του ,πήγε να «παίξει» μπάλα με τον Θανάση μας εκεί ψηλά Ας είναι το τελευταίο παιδί που «φεύγει» χωρίς να ζήσει την ζωή του ,όπως την είχε ονειρευτεί! Κωστή-Γεωργία τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια από όλη την ομάδα! Καλό ταξίδι μικρέ μας άγγελε!!!”

Η κηδεία και το τελευταίο αντίο

Η κηδεία του 14χρονου Λευτέρη Λουκατάρη θα τελεστεί μέσα σε κλίμα βουβής θλίψης. Συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές και κάτοικοι του νησιού θα βρεθούν για να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, με δάκρυα και προσευχές.

Συλλυπητήρια και στήριξη

Αναρίθμητα είναι τα μηνύματα συμπαράστασης προς την οικογένεια, ενώ φορείς και σύλλογοι του νησιού εκφράζουν δημόσια την οδύνη τους. Η τοπική κοινωνία στέκεται δίπλα στους γονείς και τα αδέλφια του παιδιού, προσφέροντας στήριξη και συμπαράσταση σε αυτές τις δύσκολες ώρες.

