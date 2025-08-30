Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 30 Αυγούστου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Καθημερινή: Στην πρίζα η Άγκυρα για καλώδιο και έρευνες

Απογευματινή: Αλλαγή του εκλογικού νόμου τώρα για να μη γίνουμε Γαλλία

Ελεύθερος Τύπος:Νέος οδηγός για δόμηση, αυθαίρετα, εκτός σχεδίου

Tα Νέα: Το Μαξίμου θέλει τον... Τσίπρα του

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 30 Αυγούστου



Διαβάστε επίσης