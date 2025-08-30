Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 30 Αυγούστου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Καθημερινή: Στην πρίζα η Άγκυρα για καλώδιο και έρευνες
Απογευματινή: Αλλαγή του εκλογικού νόμου τώρα για να μη γίνουμε Γαλλία
Ελεύθερος Τύπος:Νέος οδηγός για δόμηση, αυθαίρετα, εκτός σχεδίου
Tα Νέα: Το Μαξίμου θέλει τον... Τσίπρα του
