Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 30 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 30 Αυγούστου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 30 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Καθημερινή: Στην πρίζα η Άγκυρα για καλώδιο και έρευνες

Απογευματινή: Αλλαγή του εκλογικού νόμου τώρα για να μη γίνουμε Γαλλία

Ελεύθερος Τύπος:Νέος οδηγός για δόμηση, αυθαίρετα, εκτός σχεδίου

Tα Νέα: Το Μαξίμου θέλει τον... Τσίπρα του

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 30 Αυγούστου

Διαβάστε επίσης

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00LIFESTYLE

Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Επέστρεψαν τα τεφτέρια σε οπωροπωλεία και κρεοπωλεία της γειτονιάς

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί διέσωσαν 85χρονο που έπεσε στο Θερμαϊκό

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Δεκάδες αφυδατωμένοι γύπες διασώθηκαν στην Κρήτη - Θύματα του θερμού και άνυδρου καλοκαιριού

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Το F-35 που έπεσε στην Αλάσκα προοριζόταν για την Τουρκία

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατρίνης στο newsbomb.gr: «Ανάσα στην οικονομία και την κοινωνία μπορεί να δώσει μόνον η πολιτική αλλαγή»

06:30ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Ενα βήμα πίσω στον ελληνοτουρκικό διάλογο -Τι θα γίνει με τις «εκκρεμότητες»

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κακοκαιρία - εξπρές» από σήμερα το απόγευμα - Πού χτυπάει

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη:«Ήταν σαν να ήθελε να τους σκοτώσει» - Οι δύο νέοι έμειναν αβοήθητοι κι εγκλωβισμένοι επί μιάμιση ώρα - Δεν κάλεσε την αστυνομία

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκολιβυκός «στρατός» στην Ανατολική Μεσόγειο: Τι αποφασίστηκε στις μυστικές συνομιλίες Χαφτάρ - Καλίν

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα :Μειώσεις τιμών τον Σεπτέμβριο και πρεμιέρα για τα κόκκινα τιμολόγια

06:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα θα σχολάνε οι μαθητές αυτή τη χρονιά

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 30 Αυγούστου

05:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μαζική ρωσική επίθεση στο Ντνιπροπετρόφσκ

04:57ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Θρήνος για τον ξαφνικό χαμό 14χρονου αθλητή

04:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Κλείνει την 1η Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα

03:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αναμένεται να ανακαλέσουν βίζες Παλαιστινίων αξιωματούχων πριν τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειας αυτών που σκοτώθηκαν στη Ρωσί

02:49ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα και Πεκίνo τάσσονται κατά των δασμών Τραμπ - Η συνέντευξη Πούτιν στο κινέζικο πρακτορείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:20ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη:«Ήταν σαν να ήθελε να τους σκοτώσει» - Οι δύο νέοι έμειναν αβοήθητοι κι εγκλωβισμένοι επί μιάμιση ώρα - Δεν κάλεσε την αστυνομία

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκολιβυκός «στρατός» στην Ανατολική Μεσόγειο: Τι αποφασίστηκε στις μυστικές συνομιλίες Χαφτάρ - Καλίν

04:57ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Θρήνος για τον ξαφνικό χαμό 14χρονου αθλητή

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

17:50ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Νέα δυσάρεστα ευρήματα για όσους νόσησαν - Πώς επηρεάζονται στο μέλλον

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε ταβέρνα στη Νάξο: Διώχθηκαν Εβραίοι τουρίστες - «Σαν να είχαμε τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος»

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κακοκαιρία - εξπρές» από σήμερα το απόγευμα - Πού χτυπάει

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Χειροπέδες σε 31χρονη μητέρα - Άφησε μόνη της στο σπίτι την 6χρονη κόρη της

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Μηχανή παρέσυρη γιαγιά και τη σκότωσε - Τραυματίας η 8χρονη εγγονή

20:02ΥΓΕΙΑ

Ούτε το κρέας ούτε τα τηγανητά: Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη τροφή για την καρδιά - Χρειάζεται 600 ημέρες για να αποβληθεί από το σώμα

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Το F-35 που έπεσε στην Αλάσκα προοριζόταν για την Τουρκία

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμιο δέος για τον αρχάνθρωπο των Πετραλώνων - Μυστήριο με το κρανίο - Δεν ανήκει σε άνθρωπο

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

06:30ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Ενα βήμα πίσω στον ελληνοτουρκικό διάλογο -Τι θα γίνει με τις «εκκρεμότητες»

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Η κινηματογραφική σύλληψη του πρωτοπαλίκαρου του «Έντικ» - Βίντεο

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Οι αντιφάσεις της πλευράς της 45χρονης για το τροχαίο με την Porsche - Ήταν εκείνη η οδηγός;

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ