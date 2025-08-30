Εικόνες καταστροφής στην Πρέβεζα: Στις φλόγες γνωστό beach bar στην παραλία Μονολίθι

Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου στην ειδυλλιακή παραλία Μονολίθι της Πρέβεζας, όταν ξέσπασε φωτιά στο γνωστό beach bar Blue Island, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Λουόμενοι που απολάμβαναν το μπάνιο τους είδαν έντρομοι τις πρώτες φλόγες να ξεπηδούν από το κατάστημα και σε κατάσταση πανικού ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με έξι άντρες, σύμφωνα με το epirusgate.gr.

Οι πυροσβέστες έδωσαν σκληρή μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι και η ταχύτατη εξάπλωση των φλογών κατέστησαν αδύνατη τη διάσωση του beach bar. Μέσα σε λίγα λεπτά, η φωτιά το κατέστρεψε από άκρη σε άκρη.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. onprevezanews

Οι εικόνες που συγκλονίζουν

Παραθεριστές και κάτοικοι παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι την καταστροφή ενός από τα πιο γνωστά beach bar της Πρέβεζας, σημείου αναφοράς για την παραλία Μονολίθι. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο οι υλικές ζημιές είναι ανυπολόγιστες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διεξάγει ήδη έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Τα πρώτα στοιχεία δεν δείχνουν εμπλοκή τρίτων, ωστόσο εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

