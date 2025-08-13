ΑΑΔΕ: «Τσουχτερό» πρόστιμο και λουκέτο 48 ωρών σε beach bar της Ρόδου

Η επιχείρηση δεν είχε διασυνδέσει POS και δεν είχε κόψει αποδείξεις αξίας 3.800 ευρώ, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΑΑΔΕ: «Τσουχτερό» πρόστιμο και λουκέτο 48 ωρών σε beach bar της Ρόδου
Ακόμα μία περίπτωση φοροδιαφυγής σε τουριστικό προορισμό εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι η γνωστή επιχείρηση βρέθηκε να μην έχει διασυνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή, και να μην έχει εκδώσει 62 αποδείξεις αξίας 3.800 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 900 εύρω ούσα σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης της Ρόδου.

Η επιχείρηση δεν είχε προχωρήσει στη διασύνδεση και δεν είχε κόψει αποδείξεις για τη συντριπτική πλειονότητα των ομπρελών, που χρησιμοποιούνταν εκείνη την ώρα, παρά το γεγονός πως έχει έδρα σε περιοχή, όπου μόνο απαρατήρητη δεν περνά (και όντως δεν πέρασε από την ΑΑΔΕ).

Στο beach restaurant επιβλήθηκε πρόστιμο 10.500 ευρώ και λουκέτο για 48 ώρες.

