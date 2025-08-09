Ιταλία: Οργή για το κόστος σε ομπρέλες και ξαπλώστρες - Οι τιμές στις παραλίες - Άδεια τα beach bar

Οι Ιταλοί αφήνουν τις πανάκριβες ξαπλώστρες στις οργανωμένες παραλίες με τα beach bar και επιλέγουν τις ελεύθερες, μεταφέροντας τις δικές τους ομπρέλες και σπιτικό φαγητό.

Η αντίδραση δεν περιορίζεται στους απλούς πολίτες. Ο διάσημος Ιταλός ηθοποιός Alessandro Gassmann, σε ανάρτησή του, κάλεσε ευγενικά τους επιχειρηματίες των παραθαλάσσιων θερέτρων να επανεξετάσουν τις τιμές. «Ίσως έχετε υπερβάλει λίγο; Χαμηλώστε τις και, ίσως, τα πράγματα βελτιωθούν», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

https://www.instagram.com/p/DNBGBpgCJ9Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ακόμη και ο Walter Veltroni, από το 2008, είχε δείξει την προτίμησή του στις δημόσιες παραλίες, στήνοντας την ομπρέλα του στη Sabaudia.

«Υπάρχουν παραλίες για κάθε προϋπολογισμό, με τιμές και υπηρεσίες προσαρμοσμένες σε κάθε τύπο κοινού», υποστηρίζουν οι υπεύθυνοι των beach bar.

Η ένωση παραθαλάσσιων επιχειρήσεων αποδίδει την πτώση της επισκεψιμότητας στο αυξημένο κόστος ζωής και όχι στις δικές τους τιμές. Σε ό,τι αφορά στις τιμές, μιλά για ετήσιες αυξήσεις, αρχικά λόγω της πανδημίας και πλέον λόγω του ενεργειακού κόστους.

Παραθαλάσσια θέρετρα προσπαθούν να προσελκύσουν πελάτες με προσφορές τύπου «3 μέρες, πληρώνεις 2» και έκπτωση 30% για εβδομαδιαίες κρατήσεις. Ωστόσο, το κόστος παραμένει απαγορευτικό για πολλές οικογένειες.

Στις παραλίες γύρω από τη Ρώμη, στη Λάτσιο - Σάντα Μαρινέλα, η τιμή για μια ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες είναι 60 ευρώ. Η διεύθυνση των οργανωμένων παραλιών υπερασπίζεται την τιμολόγηση, επικαλούμενη καθαριότητα και υπηρεσίες.

Παραδέχονται όμως ότι έχει υπάρξει κάποια κριτική: «Με ρώτησαν αν ήμασταν στην Κόστα Σμεράλντα», λέει η Φάρες. Λίγα μέτρα μακριά, υπάρχει ένα μπαρ που χρεώνει 5 ευρώ για έναν κρεμώδη καφέ και ένα μαγαζί που χρεώνει 14 ευρώ για ένα cheeseburger τόνου με κρεμμύδι, ρόκα και μαγιονέζα.

Το παραθαλάσσιο θέρετρο ονομάζεται «Το Μαργαριτάρι της Τυρρηνικής Θάλασσας» και, σε αντίθεση με τα περισσότερα κοντινά καταστήματα, διαθέτει μια μακριά λωρίδα άμμου αντί για βράχους.

Στην Τοσκάνη - Φόρτε ντε Μάρμι, ο δήμος έχει επιβάλει ανώτατο όριο 30 ευρώ για μία ομπρέλα και ένα σετ ξαπλώστρες μόνο για τους δημότες. Η παραλία Dune del Forte είναι πλήρως κρατημένη καθημερινά, ενώ αυξάνεται η προσέλευση και από τουρίστες.

Επιπλέον, υπάρχει ο λεγόμενος «Τιμοκατάλογος Versilia» που ορίζει την τιμή στα 35 ευρώ (υψηλή περίοδος) για όσους φτάνουν από γειτονικούς δήμους.

Στη Λιγουρία, στο γνωστό Πορτοφίνο, μια μέρα στην παραλία μπορεί να κοστίσει πάνω από 1.000 ευρώ!

Ωστόσο, εδώ και χρόνια, ο κόλπος Paraggi στη Λιγουρία παραμένει το τελευταίο καταφύγιο για μια βουτιά στην πιο διάσημη θάλασσα της Ριβιέρας χωρίς απαραίτητα να ξοδέψει κάποιος μια περιουσία: η δημόσια παραλία είναι μια μικροσκοπική αμμουδιά 10 επί 5 μέτρων, ήδη γεμάτη νωρίς το πρωί.

Το τελικό χτύπημα στο πορτοφόλι, για όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την προβλήτα στα beach club Fiore-Dior ή Carillon-Dolce & Gabbana, ήρθε αυτό το καλοκαίρι, με την «αύξηση» -όπως την αποκαλούν οι παραθαλάσσιες καλύβες- των τιμών για το μοναδικό πάρκινγκ στην περιοχή. Η στάθμευση μίας ώρας κοστίζει 8 ευρώ, οι δύο ώρες είναι 16, αλλά η τιμή αυξάνεται στα 40 για 5 ώρες, στα 64 για 8 και στα 70 για πάνω από 12 ώρες στάθμευσης. Η μόνη έκπτωση είναι για «πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα», στα 5 ευρώ.

Στη Λομβαρδία, στην παγκοσμίως γνωστή λίμνη Κόμο, που προσελκύει κυρίως ξένους τουρίστες, με πληρότητα που ξεπερνά το 85%, ιδιαίτερα σε ξενοδοχεία υψηλής κατηγορίας, οι τιμές για μια ομπρέλα κυμαίνονται από 20 έως 35 ευρώ ανά άτομο.

Στο «Giulietta al Lago», η Άννα Εβαντζέλιστα διαχειρίζεται τρεις επιλογές ομπρέλας και ξαπλώστρας (η ημέρα κυμαίνεται από 20 έως 35 ευρώ ανά άτομο, ανάλογα με τις καθημερινές και τις αργίες). «Δουλεύουμε απίστευτα σκληρά. Οι ξένοι έρχονται περισσότεροι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας—Άγγλοι, Αμερικανοί και Ισπανοί. Οι Ιταλοί κάνουν περισσότερες κρατήσεις τα Σαββατοκύριακα».

Στην Απουλία, ακόμη και το street food έχει γίνει ακριβό. Ένα σακουλάκι πατατάκια ή ένα ποτήρι κρασί κοστίζει 5 ευρώ.

Ο μεγαλύτερος λογαριασμός, ωστόσο, πληρώνεται κάτω από μια ομπρέλα θαλάσσης: στον κόλπο Τόγκο, δύο ξαπλώστρες και μια ομπρέλα μπορεί να κοστίζουν έως και 100 ευρώ την ημέρα.

Στην παραλία Μαλιμπού στο Τόρε Σαν Τζιοβάνι, ένα σάντουιτς με τόνο, μοτσαρέλα και μελιτζάνα μπορεί να κοστίσει έως και 17 ευρώ.

Σε παραθαλάσσιους χώρους, όπως η παμπ Maestrale στο Οτράντο, τα κοκτέιλ μπορούν να φτάσουν τα 13-14 ευρώ.

Το πάρκινγκ, το οποίο μπορεί να φτάσει έως και τα 6 ευρώ την ώρα, έχει γίνει υποχρεωτικό σε ορισμένα φεστιβάλ.

Οι Ναπολιτάνοι στρέφονται μαζικά στη δημόσια παραλία Mappatella, απορρίπτοντας τις υψηλές τιμές. «Δύο άτομα ξοδεύουν 100 ευρώ την ημέρα, χωρίς φαγητό», λένε χαρακτηριστικά λουόμενοι.

Η Σικελία σημείωσε αύξηση τιμών 6%, όμως παραμένει η φθηνότερη περιφέρεια της Ιταλίας. Οι τιμές ξεκινούν από 6 ευρώ, ενώ στην Ταορμίνα φτάνουν έως και 60 ευρώ. Στα πολυτελή, η τιμή αγγίζει τα 150 ευρώ ανά άτομο.

Στο Ρίμινι, οι ναυαγοσώστες της Ρομανιόλα διαμαρτύρονται για υπερβολικά μεγάλο αριθμό παραλιών που πρέπει να καλύψουν.

Η σκιά κάτω από μια ομπρέλα στις ιταλικές ακτές έχει γίνει αγαθό πολυτελείας τόσο για τους Ιταλούς όσο και τους τουρίστες.