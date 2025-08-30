Όταν η CIA δώρισε υπολογιστές στην Ελλάδα για να «φακελώσει» πολίτες
Μετά τις εκλογές του 1958, η άνοδος της Αριστεράς είχε προκαλέσει ανησυχία στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα η CIA να δωρίσει υπολογιστές ώστε να «φακελώσει» πολίτες.
Η CIA αμέσως μετά το αποτέλεσμα των εκλογών του 1958 στην Ελλάδα, είχε αρχίσει να έχει ανησυχίες καθώς οι αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ πίστευαν ότι η αύξηση της δύναμης της ΕΔΑ ωφελούσε τα σοβιετικά συμφέροντα. Τότε αποφάσισε να προχωρήσει σε «δραστικές» ενέργειες, θεωρώντας πως η Ελλάδα είναι «ξέφραγο αμπέλι».
