Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Νεκρός άνδρας που εγκλωβίστηκε στο ΙΧ του - Τι λένε μάρτυρες

Κάθε Σάββατο πήγαινε στη Σταυρακιανή Καμάρα, κοντά στις Δαφνές Ηρακλείου, για αγροτικές εργασίες ο άτυχος Μιχάλης, μόνο που η σημερινή ημέρα ήταν μοιραία.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 30 Αυγούστου, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Η μαρτυρία ηλικιωμένου στο Creta24, που περιγράφει το θανατηφόρο τροχαίο είναι σοκαριστική. Όπως λέει, ο ίδιος κλάδευε λεμόνια όταν άκουσε ένα έντονο μαρσάρισμα και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, είδε το όχημα του ηλικιωμένου να κάνει «άλμα», όπως περιέγραψε, να σπάει μια ελιά και να καταλήγει στον γκρεμό και να μετατρέπεται σε άμορφη μάζα σιδερικών.

«Γύρισα και είδα μια σκόνη και τον ουρανό του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο πήδηξε, δεν ακούμπησε στον γκρεμό. Έκανε “άλμα”, χτύπησε στο τσιμέντο με το μπροστινό μέρος, διέλυσε και έσπασε μια ελιά».

Ο αυτόπτης μάρτυρας πλησίασε, φώναξε το όνομα του ηλικιωμένου αλλά ο ίδιος δεν αποκρίθηκε ποτέ…

«Ο άνθρωπος έφυγε μαρσαρισμένος, κάτι θα είχε πάθει. Φώναξα “Μιχάλη” αλλά τίποτα…».

Όπως έγραψε το Creta24, ο άτυχος οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημά του και μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

