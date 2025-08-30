Γουρούνα έπεσε στη θάλασσα στη Χερσόνησο - Στο νοσοκομείο δύο τουρίστες

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στη Χερσόνησο Ηρακλείου, όταν γουρούνα με δύο επιβαίνοντες –τουρίστες που έκαναν διακοπές στην Κρήτη- κατέληξε στη θάλασσα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:00 στα λιμανάκια, μπροστά στα μάτια δεκάδων λουόμενων που εκείνη την ώρα απολάμβαναν το μπάνιο τους. Όπως καταγράφηκε και σε βίντεο που εξασφάλισε το MEGA, επικράτησε αναστάτωση στο σημείο.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί λουόμενων, ενώ οι δύο αναβάτες του οχήματος ανασύρθηκαν και διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.