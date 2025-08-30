Στάθης Ματζώρος: Με βαρύ εγκεφαλικό ο καφετζής του «Σασμού» - Η έκκληση του Ιωάννη Παπαζήση

Τη δυσκολότερη μάχη για τη ζωή του δίνει ο ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στον «Ερυθρό Σταυρό» μετά από βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη.

Ο ηθοποιός, που αγαπήθηκε από τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά «Σασμός» υποδυόμενος στον «καφετζή» νοσηλεύεται εδώ και μήνες όπως αποκάλυψε σε ανάρτησή του, ο συνάδερφός του Ιωάννης Παπαζήσης, απευθύνοντας δημόσια έκκληση για τη στήριξή του στη δύσκολη αυτή μάχη.

«Εδώ και μερικούς μήνες ο φίλος, συνάδελφος και συνεργάτης Στάθης Μαντζώρος δίνει μία δύσκολη μάχη. Βρίσκεται διασωληνωμένος – μετά από ένα βαρύ εγκεφαλικό. Τώρα ήρθε η ώρα όλοι μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για την αποκατάστασή του», έγραψε ο Παπαζήσης, υπογραμμίζοντας πως ο ηθοποιός είναι «σπουδαίος φίλος, συνάδελφος και πάνω από όλα πατέρας δύο μικρών παιδιών».





