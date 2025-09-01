Κρήτη: Από το πλοίο στο νοσοκομείο

Έντονη ήταν η κινητοποίηση των αρχών στο λιμάνι του Ηρακλείου, εξαιτίας ενός ηλικιωμένου που ένιωσε αδιαθεσία.

Σύμφωνα με το cretapost, το Σάββατο, ένας επιβάτης, 82 ετών, αισθάνθηκε αδιαθεσία, λίγο πριν το πλοίο αναχωρήσει για Μήλο-Πειραιά .

Αμέσως ενημερώθηκε το λιμεναρχείο Ηρακλείου που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες πήγαν στο λιμάνι και παρέλαβαν τον 82χρονο και τον μετέφεραν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο όπου οι γιατροί του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.