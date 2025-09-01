Ψαρόπουλος: Μπορώ να έχω εμπιστοσύνη στον ανακριτή για τα Τέμπη;

Δριμύ κατηγορώ εξαπέλυσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης η οποία σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικά δυστύχημα των Τεμπών.

Μιλώντας στο ΣΚΑΪ, ο κύριος Ψαρόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά «πώς μπορώ να έχω εμπιστοσύνη από τη Δικαιοσύνη;» ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «απέτυχε να βρει τα αίτια της πυρόσφαιρας. Απέτυχε να αποτρέψει την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος, κατέστρεψε σε 5 εβδομάδες το γενετικό υλικό των θυμάτων».