Θεσπρωτία: Σοβαρό τροχαίο στον δρόμο Πέρδικας- Συβότων – Πέντε τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον δρόμο Πέρδικα–Σύβοτα, κοντά στην Αγία Παρασκευή.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, το ατύχημα έγινε όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα —τέσσερα κορίτσια και ένα αγόρι, όλοι νεαρής ηλικίας— εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και κατέληξε αναποδογυρισμένο πάνω σε δέντρο.

Από το συμβάν τραυματίστηκαν και οι πέντε επιβαίνοντες, ευτυχώς χωρίς να φέρουν σοβαρά τραύματα. Μεταφέρθηκαν για νοσηλεία και περαιτέρω εξετάσεις στο Νοσοκομείο Φιλιατών.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, το ατύχημα αποδίδεται σε φερτά υλικά (χώματα) που υπήρχαν στο οδόστρωμα λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Τα ακριβή αίτια διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.