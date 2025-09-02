Λάρισα: Φόβος και τρόμος οι διαρρήκτες με τη βαριοπούλα - «Χτυπούν» σε βενζινάδικα και κάβες

Συναγερμός έχει σημάνει στη Λάρισα από τη δράση μιας τριμελούς ομάδας διαρρηκτών που χρησιμοποιεί βαριοπούλα για να εισβάλει σε καταστήματα.

Την περασμένη Πέμπτη, οι δράστες διέρρηξαν ένα πρατήριο βενζίνης, την τρίτη κατά σειρά περίπτωση τις τελευταίες εβδομάδες. Έπειτα από άλλο ένα βενζινάδικο στη λεωφόρο Καραμανλή, χτύπησαν ξανά. Χρησιμοποιώντας βαριοπούλα έσπασαν την είσοδο ενός ακόμα πρατηρίου, από όπου αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο με περίπου 8.000 ευρώ.

Την ίδια νύχτα, με την ίδια μέθοδο, διέρρηξαν μια κάβα και ένα κομμωτήριο. Από την κάβα έκλεψαν μπουκάλια με ποτά και 150 ευρώ, ενώ στο κομμωτήριο προκάλεσαν ζημιές χιλιάδων ευρώ για να κλέψουν μόλις 10 ευρώ από την ταμειακή μηχανή.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το onlarissa, την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

