Φθιώτιδα: Μάστιγα οι διαρρήξεις όταν ο κόσμος διασκεδάζει στα τοπικά πανηγύρια

Στη Φθιώτιδα, άγνωστοι εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι οι περισσότεροι κάτοικοι –αν όχι όλοι– βρίσκονται στις πλατείες για να διασκεδάσουν και βρίσκουν την ευκαιρία να τους κλέψουν.

Στα Αλεπόσπιτα Λαμίας, το βράδυ της Παρασκευής (22/08), πρώτη μέρα του τριήμερου πάρτι του Πολιτιστικού Συλλόγου, δύο δράστες επιχείρησαν διάρρηξη σε τέσσερα τουλάχιστον σπίτια την ώρα που η εκδήλωση ήταν σε εξέλιξη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του lamiareport.gr.

Όπως εξηγούν οι κάτοικοι, οι δράστες έρχονται από τα χωράφια εκμεταλλευόμενοι τον χαμηλό φωτισμό σε αυτά τα σημεία, χωρίς να έχουν ελέγξει αν πράγματι δεν υπάρχει κόσμος στα σπίτια.

Σε δύο από αυτά, το έβαλαν στα πόδια όταν συνειδητοποίησαν ότι βρισκόταν άνθρωπος μέσα. Σε μία ακόμη περίπτωση, περιορίστηκαν στον έλεγχο της αποθήκης, όπου δεν βρήκαν κάτι χρήσιμο και εύκολο να κουβαλήσουν και στην τέταρτη περίπτωση, αν και παραβίασαν την περίφραξη κόβοντάς την, είδαν τον συναγερμό και τις κάμερες και εγκατέλειψαν την προσπάθεια.