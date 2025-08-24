Φθιώτιδα: Μάστιγα οι διαρρήξεις όταν ο κόσμος διασκεδάζει στα τοπικά πανηγύρια

Τέσσερις περιπτώσεις διαρρήξεων έξω από τη Λαμία

Newsbomb

Φθιώτιδα: Μάστιγα οι διαρρήξεις όταν ο κόσμος διασκεδάζει στα τοπικά πανηγύρια
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Φθιώτιδα, άγνωστοι εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι οι περισσότεροι κάτοικοι –αν όχι όλοι– βρίσκονται στις πλατείες για να διασκεδάσουν και βρίσκουν την ευκαιρία να τους κλέψουν.

Στα Αλεπόσπιτα Λαμίας, το βράδυ της Παρασκευής (22/08), πρώτη μέρα του τριήμερου πάρτι του Πολιτιστικού Συλλόγου, δύο δράστες επιχείρησαν διάρρηξη σε τέσσερα τουλάχιστον σπίτια την ώρα που η εκδήλωση ήταν σε εξέλιξη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του lamiareport.gr.

Όπως εξηγούν οι κάτοικοι, οι δράστες έρχονται από τα χωράφια εκμεταλλευόμενοι τον χαμηλό φωτισμό σε αυτά τα σημεία, χωρίς να έχουν ελέγξει αν πράγματι δεν υπάρχει κόσμος στα σπίτια.

Σε δύο από αυτά, το έβαλαν στα πόδια όταν συνειδητοποίησαν ότι βρισκόταν άνθρωπος μέσα. Σε μία ακόμη περίπτωση, περιορίστηκαν στον έλεγχο της αποθήκης, όπου δεν βρήκαν κάτι χρήσιμο και εύκολο να κουβαλήσουν και στην τέταρτη περίπτωση, αν και παραβίασαν την περίφραξη κόβοντάς την, είδαν τον συναγερμό και τις κάμερες και εγκατέλειψαν την προσπάθεια.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Γαλλία 77-92: Μάθημα από τους «τρικολόρ» στην πρόβα τζενεράλε

22:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (24/8/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

22:09ΚΟΣΜΟΣ

SpaceX: Νέα δοκιμή για το Starship – Πού ποντάρει ο Έλον Μασκ

22:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Super League: ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 1-0 Β' Ημίχρονο

22:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πύργος: Άγρια συμπλοκή 30 νεαρών στο προαύλιο εκκλησίας - Υποψίες για βεντέτα

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Πρέπει να αναζητήσουμε νέους εμπορικούς εταίρους»

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη τουρίστρια της Ρωσίας που επισκέφτηκε τη Βόρεια Κορέα περιγράφει: «Μας κοίταγαν έκπληκτοι στον δρόμο»

21:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0: Η «Ένωση» ελέγχει απόλυτα τον αγώνα! - Δείτε τα γκολ

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας – Το συγκινητικό «αντίο» του Γιώργου Λιάγκα: «Σε ευχαριστώ για όλα, δάσκαλε»

21:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο «κόκκινο» η εγκληματικότητα στην Αττική – Βίντεο ντοκουμέντο από θρασύτατη διάρρηξη

21:09WHAT THE FACT

Σοκαρίστηκε που δεν μπορεί να πάει στο Άγιον Όρος επειδή είναι γυναίκα: «Αυτό είναι τρελό» – Βίντεο

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Βρέθηκαν ναρκωτικά στο δωμάτιο του Βραζιλιάνου που σκοτώθηκε - Χαροπαλεύει ο φίλος του

20:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική Εφήβων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Μάστιγα οι διαρρήξεις όταν ο κόσμος διασκεδάζει στα τοπικά πανηγύρια

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαίνεται η φωτιά στην Καστοριά - Ενισχύονται οι δυνάμεις

20:46WHAT THE FACT

Ποιες είναι οι πέντε πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο για το 2025 - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος ο Οδοντωτός

20:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρώτη προπόνηση του Ρενάτο Σάντσες με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Αργές ταχύτητες στην Αθηνών – Κορίνθου, σε πλήρη εξέλιξη η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά των μεταναστών - Η κυβέρνηση υπόσχεται να επιταχύνει τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέες αποκαλύψεις για το έγκλημα στον Βόλο: «Τη βίαζε συνέχεια για να μην τον χωρίσει», λέει η αδελφή της 36χρονης - Ποιο ήταν το «μυστικό» του ζευγαριού

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη τουρίστρια της Ρωσίας που επισκέφτηκε τη Βόρεια Κορέα περιγράφει: «Μας κοίταγαν έκπληκτοι στον δρόμο»

22:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πύργος: Άγρια συμπλοκή 30 νεαρών στο προαύλιο εκκλησίας - Υποψίες για βεντέτα

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Βρέθηκαν ναρκωτικά στο δωμάτιο του Βραζιλιάνου που σκοτώθηκε - Χαροπαλεύει ο φίλος του

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: Γονείς ανάγκασαν την 11χρονη κόρη τους να γεννήσει στο σπίτι χωρίς γιατρό

21:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο «κόκκινο» η εγκληματικότητα στην Αττική – Βίντεο ντοκουμέντο από θρασύτατη διάρρηξη

21:09WHAT THE FACT

Σοκαρίστηκε που δεν μπορεί να πάει στο Άγιον Όρος επειδή είναι γυναίκα: «Αυτό είναι τρελό» – Βίντεο

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας – Το συγκινητικό «αντίο» του Γιώργου Λιάγκα: «Σε ευχαριστώ για όλα, δάσκαλε»

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πώς και γιατί πούλησαν οι Ρώσοι την Αλάσκα στους Αμερικανούς το 1867

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Συγγενείς, μαθητές, φίλοι και συνάδελφοι τον αποχαιρετούν – «Τώρα πάλι μαζί» έγραψε ο γιος του, Λάμπρος

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αρχηγός διαβόητης συμμορίας θάφτηκε σε φέρετρο από καθαρό χρυσό - «Ήταν ο βασιλιάς μιας πολύ μεγάλης οικογένειας»

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Αυτοί είναι οι όροι για συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία - Το ΝΑΤΟ, η παραχώρηση εδαφών και οι εγγυήτριες χώρες

20:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική Εφήβων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το πρώτο μήνυμα της οικογένειάς της - «Πάλεψε με ένα τέρας μέχρι τέλους»

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ετοιμάζεται για «δεύτερο γύρο», προειδοποιεί πρώην Ισραηλινός αξιωματικός - Η Χεζμπολάχ ετοιμάζεται για πόλεμο

18:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: Άγρια συμπλοκή στο Ζεφύρι – Σοβαρός τραυματισμός, καμένο όχημα και μία σύλληψη

21:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0: Η «Ένωση» ελέγχει απόλυτα τον αγώνα! - Δείτε τα γκολ

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Απρόοπτο για τουρίστες, αναποδογύρισε η γόνδολα και έπεσαν στο νερό – Δείτε βίντεο

19:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έντονος φανατισμός στην Τουρκία, «υψηλού κινδύνου» χαρακτήρισε η UEFA το Σαμσουνσπόρ – Παναθηναϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ