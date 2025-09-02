Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Αμαλίας λόγω εργασιών - Πόσο θα διαρκέσουν

Προβλήματα στις μετακινήσεις των αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται να προκαλέσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ, λόγω εργασιών στην λεωφόρο Αμαλίας.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, από σήμερα 2-9-2025 έως και τις 31-10-2025, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δαιδάλου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά την παραπάνω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εκ περιτροπής.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.