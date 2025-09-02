Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στον Πειραιά
Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε διαμέρισμα στον Πειραιά, επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη. Άντρες της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν 3 άτομα από το ισόγειο και τον πρώτο όροφο.
Στην περιοχή επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
