Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι - Εγκλωβίστηκαν άτομα, δείτε εικόνες

Επιχείρηση με λευκά είδη τυλίχθηκε στις φλόγες 

Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι - Εγκλωβίστηκαν άτομα, δείτε εικόνες

Βιοτεχνία με λευκά είδη που τυλίχθηκε στις φλόγες επί της οδού Χρισοστόμου

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (2/9) λίγο μετά τις 19:30 στο Περιστέρι, καθώς εμπορική επιχείρηση με λευκά είδη παραδόθηκε στις φλόγες, επί της οδού Χρισοστόμου.

Στην περιοχή επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Η πυροσβέστικη προχώρησε σε απεγκλωβισμούς ατόμων που βρίσκονταν σε ορόφους του κτηρίου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Περί τις 20:30, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Δείτε εικόνες:

