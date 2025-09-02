Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι - Εγκλωβίστηκαν άτομα, δείτε εικόνες
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (2/9) λίγο μετά τις 19:30 στο Περιστέρι, καθώς εμπορική επιχείρηση με λευκά είδη παραδόθηκε στις φλόγες, επί της οδού Χρισοστόμου.
Στην περιοχή επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Η πυροσβέστικη προχώρησε σε απεγκλωβισμούς ατόμων που βρίσκονταν σε ορόφους του κτηρίου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους.
Περί τις 20:30, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.
