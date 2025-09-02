Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται επίσης:

Επίσης, εορτάζεται η Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης

Αύριο Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία τιμάει τον Άγιο Άνθιμο τον Ιερομάρτυρα και Επίσκοπο Νικομήδειας.

