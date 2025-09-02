Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
Ποιους Αγίους τιμά αύριο η Εκκλησία
Αύριο Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία τιμάει τον Άγιο Άνθιμο τον Ιερομάρτυρα και Επίσκοπο Νικομήδειας.
Επίσης, εορτάζεται η Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης
Σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται επίσης:
- Ο Όσιος Θεόκτιστος ο συνασκητής του Μεγάλου Ευθυμίου
- Ο Άγιος Χαρίτων ο Μάρτυρας
- Ο Άγιος Πολύδωρος ο Νεομάρτυρας από τη Λευκωσία
- Η Οσία Φοίβη η Διακόνισσα
- Ο Άγιος Αριστίων ο Ιερομάρτυρας και Επίσκοπος Αλεξανδρείας
- Ο Άγιος Αρχοντίων ο Μάρτυρας
