Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Ποιους Αγίους τιμά αύριο η Εκκλησία

Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
ΕΛΛΑΔΑ
Αύριο Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία τιμάει τον Άγιο Άνθιμο τον Ιερομάρτυρα και Επίσκοπο Νικομήδειας.

Επίσης, εορτάζεται η Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης

Σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται επίσης:

  • Ο Όσιος Θεόκτιστος ο συνασκητής του Μεγάλου Ευθυμίου
  • Ο Άγιος Χαρίτων ο Μάρτυρας
  • Ο Άγιος Πολύδωρος ο Νεομάρτυρας από τη Λευκωσία
  • Η Οσία Φοίβη η Διακόνισσα
  • Ο Άγιος Αριστίων ο Ιερομάρτυρας και Επίσκοπος Αλεξανδρείας
  • Ο Άγιος Αρχοντίων ο Μάρτυρας

Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

