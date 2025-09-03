Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

  • Απογευματινή: Οι πρωταγωνιστές στο "όργιο" του ΟΠΕΚΕΠΕ
  • Ελεύθερος Τύπος: Μείωση της ΕΑΣ στις συντάξεις
  • Η Καθημερινή: Οι φαμίλιες της Κρήτης και η "αγρότισσα" του 1 εκατ.
  • Τα Νέα: Χρυσάφι το κρέας

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Η δεύτερη «ζωή» των ανεμογεννητριών: Γίνονται... σπίτια!

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ανατροπή με την εισφορά αλληλεγγύης - Ποιοι θα απαλλαγούν και ποιοι θα πληρώσουν λιγότερα

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για τα αυγά στην Ελλάδα - Τι ισχύει για τα φυτοφάρμακα και τις τοξικές ουσίες

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Αυτή είναι η άγνωστη 13χρονη κόρη του - Το ντεμπούτο της στη διεθνή σκηνή και οι φήμες περί διαδοχής

07:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στο Παγκράτι

06:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε τελειώνει η προθεσμία - Πόσο κοστίζουν

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έκτακτη προειδοποίηση της Google σε 2.500.000.000 χρήστες - Αλλάξτε άμεσα κωδικούς

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Τελικός» με Ισπανία για την Ελλάδα - Τα 4 σενάρια που καθορίζουν τη θέση της Εθνικής

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Ανατολή Vs Δύσης και επίσημα: Όσα έγιναν στην παρέλαση του Πεκίνου - Μαζί Πούτιν, Σι, Ουν με φόντο πυρηνικά όπλα

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

06:28LIFESTYLE

Αντώνης Βαρδής: Το συγκινητικό μήνυμα της Χριστίνας Μαραγκόζη 11 χρόνια μετά τον θάνατό του

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Φρενίτιδα με το «σπρέι Στρουμφ»: Αυτοάμυνα ή επικίνδυνο όπλο

06:20ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΝΗ: Ιστορικό ρεκόρ στην απασχόληση – Πάνω από 319.000 νέες θέσεις εργασίας το πρώτο επτάμηνο του 2025

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ γίνεται 51 και το γιορτάζει με... δημογραφικό και Μακεδόνα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την 73χρονη που θησαύρισε χωρίς να έχει στρέμμα γης… μέχρι τις επιδοτήσεις σε νεκρούς!

06:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

ΔΕΘ: Η λογική των μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός - «Στοίχημα» οι μόνιμες παρεμβάσεις για τα εισοδήματα

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Ανατολή Vs Δύσης και επίσημα: Όσα έγιναν στην παρέλαση του Πεκίνου - Μαζί Πούτιν, Σι, Ουν με φόντο πυρηνικά όπλα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Φρενίτιδα με το «σπρέι Στρουμφ»: Αυτοάμυνα ή επικίνδυνο όπλο

12:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι αθώος - Δεν είμαι δολοφόνος – Είμαι ένας άμυαλος 18χρονος»

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

06:12ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την 73χρονη που θησαύρισε χωρίς να έχει στρέμμα γης… μέχρι τις επιδοτήσεις σε νεκρούς!

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «σκιά» της κρητικής μαφίας στις εκκλησιαστικές εκλογές – Στο προσκήνιο και το όνομα του Πάνου Καμμένου

06:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έκτακτη προειδοποίηση της Google σε 2.500.000.000 χρήστες - Αλλάξτε άμεσα κωδικούς

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για τα αυγά στην Ελλάδα - Τι ισχύει για τα φυτοφάρμακα και τις τοξικές ουσίες

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ανατροπή με την εισφορά αλληλεγγύης - Ποιοι θα απαλλαγούν και ποιοι θα πληρώσουν λιγότερα

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα Χανιά: Τα «προσκλητήρια» και τα «κουφέτα» της μαφίας των όπλων – Αποκαλυπτικά ντοκουμέντα

11:53ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Χάντμπολ: Θλίψη - Πέθανε ο Γιάννης Ζαρλακούτης, πρώην διεθνής σε ηλικία 47 ετών

23:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού την Τετάρτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Η δεύτερη «ζωή» των ανεμογεννητριών: Γίνονται... σπίτια!

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Τελικός» με Ισπανία για την Ελλάδα - Τα 4 σενάρια που καθορίζουν τη θέση της Εθνικής

06:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

ΔΕΘ: Η λογική των μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός - «Στοίχημα» οι μόνιμες παρεμβάσεις για τα εισοδήματα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές – Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα – Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία

23:20LIFESTYLE

Exathlon: Άγριο επεισόδιο μεταξύ Σοϊλέδη και Φάνη – «Α βλάκα, είσαι και χοντρός ακόμα»

