Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
- Απογευματινή: Οι πρωταγωνιστές στο "όργιο" του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Ελεύθερος Τύπος: Μείωση της ΕΑΣ στις συντάξεις
- Η Καθημερινή: Οι φαμίλιες της Κρήτης και η "αγρότισσα" του 1 εκατ.
- Τα Νέα: Χρυσάφι το κρέας
07:07 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στο Παγκράτι
06:59 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέες ταυτότητες: Πότε τελειώνει η προθεσμία - Πόσο κοστίζουν
06:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:16 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το ΠΑΣΟΚ γίνεται 51 και το γιορτάζει με... δημογραφικό και Μακεδόνα
06:08 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
ΔΕΘ: Η λογική των μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός - «Στοίχημα» οι μόνιμες παρεμβάσεις για τα εισοδήματα
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
06:08 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
