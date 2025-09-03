Πυρκαγιά στο υπόγειο του τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πυρκαγιά ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα από άγνωστη αιτία στον υπόγειο χώρο του τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ώστε η φωτιά να μην επεκταθεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με το magnesianews, ένας server που φυλάσσονταν στον χώρο κάηκε.