Πυρκαγιά στο υπόγειο του τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματά από άγνωστη αιτία

Πυρκαγιά στο υπόγειο του τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πυρκαγιά ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα από άγνωστη αιτία στον υπόγειο χώρο του τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ώστε η φωτιά να μην επεκταθεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με το magnesianews, ένας server που φυλάσσονταν στον χώρο κάηκε.

