Πυρκαγιά στο υπόγειο του τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματά από άγνωστη αιτία
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πυρκαγιά ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα από άγνωστη αιτία στον υπόγειο χώρο του τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Άμεσα έσπευσαν στο σημείο 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ώστε η φωτιά να μην επεκταθεί.
Ωστόσο, σύμφωνα με το magnesianews, ένας server που φυλάσσονταν στον χώρο κάηκε.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:14 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Έτρεχε με Porsche στη Γερμανία και απολύθηκε στην Ιταλία
08:10 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
07:32 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Η δεύτερη «ζωή» των ανεμογεννητριών: Γίνονται... σπίτια!
06:32 ∙ LIFESTYLE
Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ