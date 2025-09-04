Διακοπές νερού την Πέμπτη (4/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού την Πέμπτη (4/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
    ΘΥΜΑΡΑΚΙΑ
    Λεωφ. Ιωνίας και Αγ. Μελετίου
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΛΙΜΟΣ, EKTAKTH
    ΑΛΙΜΟΣ Α
    Ήρωος Μάτση και Δεληγιώργη
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, EKTAKTH
    ΛΑΜΠΡΙΝΗ
    Κυβέλης και Ι. Φωκά

