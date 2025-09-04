«Άνω κάτω» τρία αδέρφια για την κληρονομιά της ξαδέρφης - Στα δικαστήρια για την πλαστή διαθήκη

Στα «μαχαίρια» βρίσκονται τρία αδέρφια με τα δύο από αυτά να κάθονται στο εδώλιο του κατηγορουμένου, μετά από μήνυση της αδελφής τους, με αφορμή μια πλαστή διαθήκη, όπως προκύπτει από την εξέταση που έγινε από γραφολόγο, που τους άφησε η δεύτερη εξαδέλφη τους, που διέμενε με τον πατέρα της στις Μηλιές και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 31 χρονών, λόγω ασθένειας..

Αιτία του καυγά και των κατηγοριών μια ιδιόχειρη διαθήκη που βρήκε στο σπίτι της θετής κόρης του ο πατέρας της, αφότου έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2019, σύμφωνα με την οποία η θανούσα άφησε ένα διαμέρισμα στην περιοχή Ζωγράφου στην Αθήνα στα τρία αδέλφια και ένα αγρόκτημα, που βρίσκεται στο Νεοχώρι του Δήμου Ν. Πηλίου κατά 50%, στον 87χρονο σήμερα πατέρα της.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 1,5 χρόνο μετά ο πατέρας της θανούσας και θείος των τριών αδελφών, έκανε αγωγή για ακύρωση της διαθήκης, καθώς διαπίστωσε ότι ο γραφικός χαρακτήρας της διαθήκης δεν έμοιαζε με τον γραφικό χαρακτήρα της κόρης του. Στη συζήτηση που έγινε σε αστικό Δικαστήριο παραγγέλθηκε γραφολογική πραγματογνωμοσύνη, σύμφωνα με την οποία η διαθήκη είναι πλαστή, ενώ η αγωγή πρόκειται να συζητηθεί το 2028!

Η υπόθεση όμως δεν σταματά εδώ, καθώς η μια από τα τρία αδέλφια, τον Μάρτιο του 2025 έκανε μήνυση κατά του πατέρα της θανούσης και των δύο αδελφών της, ότι συνεννοήθηκαν μεταξύ τους για να την αφήσουν εκτός της διαθήκης.

Η μηνύτρια κατάθεσε ως μάρτυρας στη δίκη και κατήγγειλε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι, για πλαστογραφία ο 87χρονος και συνέργεια στην πράξη τα δύο αδέλφια της, συνεννοήθηκαν μεταξύ τους για να την αφήσουν εκτός της διαθήκης για ένα διαμέρισμα με εμπορική αξία 250.000 € στην περιοχή Ζωγράφου.

Η μάρτυρας, παρά τις επίμονες ερωτήσεις της προέδρου και της εισαγγελέα έδρας δεν μπόρεσε να απαντήσει με σαφήνεια ποιος έγραψε τη διαθήκη και κατηγόρησε τα αδέλφια και τον πατέρα της θανούσας για συνομωσία σε βάρος της.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο αποφάσισε να παραγγείλει πραγματογνωμοσύνη σε ειδικό δικαστικό γραφολόγο, προκειμένου να διερευνηθεί ποιος συνέταξε την διαθήκη που δεν έφερε την υπογραφή της θανούσας. Μάλιστα παρήγγειλε να ληφθούν δείγματα γραφικού χαρακτήρα και υπογραφής, τόσο από τους τρεις κατηγορούμενους, όσο και από την μηνύτρια.

Η δίκη διακόπηκε και ορίστηκε για ειδική συνεδρίαση του Μονομελούς τον Μάιο του 2026.

Πηγή: magnesianews