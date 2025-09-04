Θερμοπύλες: Διέρρηξαν τα αυτοκίνητα τουριστών στο άγαλμα του Λεωνίδα

Το χάλκινο άγαλμα του Σπαρτιάτη βασιλιά Λεωνίδα φαίνεται πίσω από ένα χάλκινο δάφνινο στεφάνι και ένα μαρμάρινο άγαλμα του Ευρώτα στις Θερμοπύλες, σηματοδοτώντας την τοποθεσία όπου σύμφωνα με το θρύλο 300 Σπαρτιάτες απέκρουσαν εκατοντάδες χιλιάδες εισβολείς Πέρσες το 480 π.Χ. .

Στόχος διαρρηκτών έγιναν αυτοκίνητα στο πάρκινγκ του ιστορικού χώρου των Θερμοπυλών το απόγευμα της Τετάρτης.

Αλλοδαποί τουρίστες που βρέθηκαν στην περιοχή για να επισκεφθούν το άγαλμα του Λεωνίδα, του αρχηγού ων 300 Σπαρτιατών που πέρασαν με χρυσά γράμματα στην ιστορία, είδαν τα αυτοκίνητά τους σπασμένα και παραβιασμένα, σύμφωνα με το lamiareport!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ πρόκειται για γνωστούς - άγνωστους που λυμαίνονται κάθε λογής πάρκινγκ και πολυσύχναστων θέσεων στάθμευσης. Αυτή τη φορά άνοιξαν δύο αυτοκίνητα και πήραν ότι βρήκαν μέσα σε αυτά.

Θύματα τους, κυρίως τουρίστες Ισπανοί και λατινομερικανοί.