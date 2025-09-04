Θερμοπύλες: Διέρρηξαν τα αυτοκίνητα τουριστών στο άγαλμα του Λεωνίδα
Άνοιξαν τα αυτοκίνητα σπάζοντας τζάμια και παραβιάζοντάς τα, αρπάζοντας ότι βρήκαν μέσα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στόχος διαρρηκτών έγιναν αυτοκίνητα στο πάρκινγκ του ιστορικού χώρου των Θερμοπυλών το απόγευμα της Τετάρτης.
Αλλοδαποί τουρίστες που βρέθηκαν στην περιοχή για να επισκεφθούν το άγαλμα του Λεωνίδα, του αρχηγού ων 300 Σπαρτιατών που πέρασαν με χρυσά γράμματα στην ιστορία, είδαν τα αυτοκίνητά τους σπασμένα και παραβιασμένα, σύμφωνα με το lamiareport!
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ πρόκειται για γνωστούς - άγνωστους που λυμαίνονται κάθε λογής πάρκινγκ και πολυσύχναστων θέσεων στάθμευσης. Αυτή τη φορά άνοιξαν δύο αυτοκίνητα και πήραν ότι βρήκαν μέσα σε αυτά.
Θύματα τους, κυρίως τουρίστες Ισπανοί και λατινομερικανοί.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:41 ∙ LIFESTYLE
Φαίη Σκορδά: Τα δύο νέα πρόσωπα που μπαίνουν στην ομάδα της
12:28 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Live η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη
11:47 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Η Novibet στηρίζει την ΚΑΕ Μαρούσι με μια νέα στρατηγική συνεργασία
11:25 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ