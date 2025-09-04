Φωτιά στη Θεσσαλονίκη - Ήχησε το 112

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη - Ήχησε το 112
Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτογραφία: Πυρκαγιά Ενημέρωση

