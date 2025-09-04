Παραμένουν εγκλωβισμένοι οι αστυνομικοί στη μεγαλύτερη χασισοφυτεία της Κορινθίας

Μια αστυνομική επιχείρηση-μαμούθ στην Κορινθία αποκάλυψε 2.012 δενδρύλλια κάνναβης, σε μια από τις μεγαλύτερες φυτείες που έχουν εντοπιστεί ποτέ στην περιοχή.

Ωστόσο, η αποστολή έχει μετατραπεί σε πραγματικό θρίλερ για τους αστυνομικούς που συμμετείχαν.

Περισσότερο από ένα 24ωρο παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στη δύσβατη ορεινή ζώνη, σε συνθήκες εξουθενωτικές, χωρίς φαγητό και χωρίς καμία ουσιαστική υποστήριξη.

Η μεταφορά των κατασχεμένων δενδρυλλίων είναι σχεδόν αδύνατη, καθώς οι επικίνδυνοι δρόμοι απαιτούν τουλάχιστον μιάμιση με δύο ώρες πεζοπορίας για ασφαλή αποχώρηση.

Παρά το αίτημα για ενίσχυση με εναέρια μέσα που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την απομάκρυνση, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία λύση. Έτσι, οι αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο για να φυλάξουν τη φυτεία και να αποτρέψουν τυχόν παρεμβάσεις τρίτων, με την κούραση και την ανησυχία να κορυφώνονται.