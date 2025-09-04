Φωτιά τώρα στη Μεσσηνία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Η πυρκαγιά καίει στην περιοχή Πετράλωνα

Newsbomb

Φωτιά τώρα στη Μεσσηνία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (04/09) σε αγροτοδασική έκταση στη Μεσσηνία, στην περιοχή Πετράλωνα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανέλαβαν 43 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, καθώς και τρία εναέρια μέσα, αποτελούμενα από 2 αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το νέο διοικητικό σχήμα της Περιφέρειας Αττικής ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς

17:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Συλλυπητήρια ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό - «Πρωτοπόρος στον χώρο του μπάσκετ»

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι- Οι δηλώσεις λίγο πριν πεθάνει: «Άλλαξα τον τρόπο που ντύνονται άνδρες και γυναίκες, και αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες ικανοποιήσεις»

17:14ΕΛΛΑΔΑ

«Τα κρατικά αεροσκάφη πρέπει να υποβάλλουν σχέδια πτήσης»: Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στους ισχυρισμούς των Τούρκων για την πτήση οπλισμένων F-16 στο Αιγαίο έπειτα από 30 μήνες

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Τζιόρτζιο Αρμάνι: Μηνύματα θλίψης κατακλύζουν τα social media - «Ένας θρύλος ποτέ δεν πεθαίνει»

17:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Βοσνία -Γεωργία 84-76: Νίκη-πρόκριση για τους Βόσνιους

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Ισχυρή χαλαζόπτωση στο λεκανοπέδιο - Ζημιές σε αμπελοκαλλιέργειες

17:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λένα Μαντά: «Το πένθος είναι μαραθώνιος, όχι αγώνας ταχύτητας»

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Έξι παιδιά στο νοσοκομείο από το αυτοκίνητο που έπεσε σε πλήθος - Σοβαρά τραυματίας μία συνοδός

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Ακρόπολη: Βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του μωρού που βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μαρκετ

17:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης: Ο Μανόλο Χιμένεθ αναλαμβάνει την τεχνική του ηγεσία

17:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Οριστικό! Πρώτη ή τέταρτη θέση για την Εθνική Ελλάδας - Οι πιθανοί αντίπαλοι στους «16»

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Πατήσια: Τα λάθη που φαίνεται να οδήγησαν την 35χρονη έγκυο στο θάνατο

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με πεντε τραυματίες στην Εγνατία Οδό - Ανάμεσά τους τρία παιδιά

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Πώς γεννήθηκε ο θρύλος - «Δεν είμαι ούτε μόδιστρος ούτε ράφτης, είμαι στυλίστας»

16:52ΕΚΚΛΗΣΙΑ

«Εκκλησιαστικό πραξικόπημα» στο Σινά: Μύδροι Δαμιανού εναντίον Πατριαρχείων Ιεροσολύμων και Μόσχας

16:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Οδοστρωτήρας» η Γαλλία, νίκη 40 πόντων με την Ισλανδία

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο πιο άτυχος νικητής λαχείου - Κέρδισε 120.000 ευρώ, αλλά δεν θα πάρει ούτε ... σεντ!

16:49ΥΓΕΙΑ

«Καμπανάκι» επιστημόνων: Γήρανση του εγκεφάλου κατά 1,6 χρόνια προκαλούν οι τεχνητές γλυκαντικές ουσίες

16:47ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 89 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Αύγουστο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:50ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Κρήτης - Νέος διάλογος Καμμένου: Ο «κοριός» επί ΣΥΡΙΖΑ, οι κουρτίνες, τα λαμπατέρ και ο ταξίαρχος

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Πατήσια: Τα λάθη που φαίνεται να οδήγησαν την 35χρονη έγκυο στο θάνατο

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

17:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Οριστικό! Πρώτη ή τέταρτη θέση για την Εθνική Ελλάδας - Οι πιθανοί αντίπαλοι στους «16»

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Ακρόπολη: Βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του μωρού που βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μαρκετ

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Αυτή είναι η 34χρονη που βρέθηκε νεκρή δίπλα στο νεκρό μωρό της - Δεν πήγαινε σε γυναικολόγο

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με φορτηγό, ΙΧ και μηχανές στο τούνελ της Ποσειδώνος - Υπάρχουν τραυματίες

15:44LIFESTYLE

Η Κέιτ Μίντλετον έγινε... ξανθιά! - Δείτε την μεταμόρφωση της πριγκίπισσας της Ουαλίας

10:40WHAT THE FACT

ΗΠΑ: 83χρονη κέρδισε 71,5 εκατομμύρια ευρώ σε λαχείο - Μια εβδομάδα μετά έμαθε ότι δεν θα τα παραλάβει ποτέ

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αδιανόητη ουρά δεκάδων μέτρων για γνωστό fast food (video)

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Πού οφείλεται το δυστύχημα στο Elevador da Glória στη Λισαβόνα - 16 τελικά οι νεκροί

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Πώς γεννήθηκε ο θρύλος - «Δεν είμαι ούτε μόδιστρος ούτε ράφτης, είμαι στυλίστας»

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρας κυκλοφορεί ξυπόλυτος και παρενοχλεί γυναίκες στον δρόμο

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο πιο άτυχος νικητής λαχείου - Κέρδισε 120.000 ευρώ, αλλά δεν θα πάρει ούτε ... σεντ!

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Το αγόρι από την Ιταλία που έγινε ο «Βασιλιάς της μόδας»

16:20LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Επίσημα σε νέα ώρα – Η ανακοίνωση

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η κατάθεση που «καίει» τον οδηγό της μηχανής της θανατηφόρας παράσυρσης της γιαγιάς Τιτίκας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ