Φωτιά τώρα στη Μεσσηνία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Η πυρκαγιά καίει στην περιοχή Πετράλωνα
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (04/09) σε αγροτοδασική έκταση στη Μεσσηνία, στην περιοχή Πετράλωνα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανέλαβαν 43 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, καθώς και τρία εναέρια μέσα, αποτελούμενα από 2 αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.
