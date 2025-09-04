Φωτιά τώρα στη Μεσσηνία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (04/09) σε αγροτοδασική έκταση στη Μεσσηνία, στην περιοχή Πετράλωνα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανέλαβαν 43 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, καθώς και τρία εναέρια μέσα, αποτελούμενα από 2 αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

