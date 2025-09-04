Φωτιά στη Μυτιλήνη

Φωτιά ξέσπασε στη Βρίσα της Μυτιλήνης με δύο ξεχωριστά μέτωπα, τα οποία καίνε χαμηλή βλάστηση σε μεγάλη έκταση. Οι εστίες εντοπίζονται στις περιοχές Κορώνη και Παλιόπυργος.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις από ξηράς και αέρος, με τη συνδρομή του Δήμου και εθελοντών, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς προς το δάσος.