Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

  • Απογευματινή: Ακρίβεια και διαφθορά πνίγουν την κυβέρνηση
  • Ελεύθερος Τύπος: Οι τιμές για εντός και εκτός σχεδίου οικόπεδα
  • Η Καθημερινή: Περισσότερη ασφάλεια στον αέρα και λιγότερες καθυστερήσεις
  • Τα Νέα: Χοντρό παιχνίδι

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επικίνδυνη καταδίωξη στα Γλυκά Νερά: 19χρονος μοτοσικλετιστής προσέκρουσε σε περιπολικό

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:54ΕΛΛΑΔΑ

06:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλείδωσαν» 7 μέτρα στο καλάθι Μητσοτάκη - Τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ

06:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα τα βλέμματα στον Τσίπρα σήμερα - Τι θα πει στην ομιλία του, η στάση του Μαξίμου και πώς αντιδρά ο ΣΥΡΙΖΑ

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Λευκορωσία: Ξεκινά το ταξίδι επιστροφής σε Μουντιάλ για την Εθνική - Η ώρα και το κανάλι

06:36LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το άλμπουμ των διακοπών της

06:32LIFESTYLE

Παρουσιαστές και πάνελ στις επάλξεις - Πότε επιστρέφουν οι πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Τα σχέδια διαδοχής, η μόνη του λύπη και η επέτειος που δεν πρόλαβε

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Απλώνει τα «πλοκάμια» της η μαφία του χαλκού: Η στιγμή που ο δράστης κλέβει τα καλώδια της τηλεδιοίκησης

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει ο Τσίπρας στο Βελλίδειο: Η κριτική στην κυβέρνηση και το όραμα για την Ελλάδα του 2030

06:16ΚΟΣΜΟΣ

«Συμμαχία των Προθύμων»: Όλα πλέον εξαρτώνται από τον Τραμπ - Ανάπτυξη στρατευμάτων από 26 χώρες στην Ουκρανία

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης δίχως τέλος για νεαρή γιατρό – 42χρονος της έχει κάνει τη ζωή μαρτύριο

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής: Με το «τουρκο-λιβυκό» η Άγκυρα θέλει σε ομηρία την ανατολική Μεσόγειο - Πώς πρέπει να αντιδράσουν Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-Αίγυπτος

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Αντιμέτωποι με μακάβριες εικόνες οι αστυνομικοί – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τις δύο σορούς

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι και γιατί δεν θέλουν το καλώδιο; Γιατί η στάση της Κύπρου στο τινάζει στον αέρα τις διπλωματικές προσπάθειες της Αθήνας;

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τοπικές βροχές η Παρασκευή – Καλοκαιρινό το Σαββατοκύριακο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό εποχικό βοήθημα: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και ο πίνακας με τα ποσά ανά επάγγελμα

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου

