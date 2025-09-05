Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
- Απογευματινή: Ακρίβεια και διαφθορά πνίγουν την κυβέρνηση
- Ελεύθερος Τύπος: Οι τιμές για εντός και εκτός σχεδίου οικόπεδα
- Η Καθημερινή: Περισσότερη ασφάλεια στον αέρα και λιγότερες καθυστερήσεις
- Τα Νέα: Χοντρό παιχνίδι
